Herbstprojektion gibt Klingbeil mehr Spielraum für neue Schulden

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- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 08. Okt (Reuters) - Die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung verschafft Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ab 2028 zusätzlichen Spielraum für neue Schulden im Kernhaushalt. Für die Jahre 2028 bis 2030 ergibt sich ‌ein um insgesamt 6,8 Milliarden Euro höherer Spielraum für neue Kredite innerhalb der Schuldenbremse. Das geht aus der am ⁠Donnerstag veröffentlichten ⁠Herbstprojektion der Bundesregierung hervor. Grund ist eine negativere Einschätzung der sogenannten Konjunkturkomponente für diese Jahre. Im Rahmen der Schuldenbremse darf der Bund bei einer schlechteren Wirtschaftslage mehr Kredite aufnehmen, um etwa konjunkturell bedingte Steuerausfälle auszugleichen.

Für die derzeit laufende ‌Aufstellung des Haushalts für 2027 wird ‌der Spielraum dagegen enger, weil die Wachstumsaussichten nun deutlich besser eingeschätzt werden. Für 2027 sinkt der Spielraum um 2,5 Milliarden Euro ⁠auf 9,8 Milliarden Euro. Die Konjunkturkomponente hat für den gesamten ‌Verschuldungsspielraum des Bundes angesichts der ⁠neuen Ausnahmen von der Schuldenbremse etwa für Infrastruktur und Verteidigung allerdings an relativer Bedeutung verloren.

Hintergrund ist, dass die Bundesregierung nun von einer länger anhaltenden Unterauslastung der ‌Wirtschaft ausgeht. Die sogenannte Produktionslücke - ⁠die Differenz zwischen tatsächlicher Wirtschaftsleistung ⁠und dem geschätzten Produktionspotenzial - soll sich erst 2031 vollständig schließen. Im April war die Regierung noch von 2030 ausgegangen. Zugleich hob sie ihre Wachstumsprognose für 2026 von 0,5 auf 1,3 Prozent und für 2027 von 0,9 auf 1,1 Prozent an. Für 2028 senkte sie die Erwartung dagegen von 0,9 auf 0,6 Prozent.

(Bericht von Holger Hansen, ⁠redigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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