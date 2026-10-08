IRW-News: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera erhält dreijährige Explorationsgenehmigung für REE-Nb-Projekt Schryburt Lake und unterzeichnet Explorationsvereinbarung mit First Nation Nibinamik Bohrungen beginnen im Oktober 2026

IRW-PRESS: Canamera Energy Metals Corp. : Canamera erhält dreijährige Explorationsgenehmigung für REE-Nb-Projekt Schryburt Lake und unterzeichnet Explorationsvereinbarung mit First Nation Nibinamik Bohrungen beginnen im Oktober 2026

Edmonton, Alberta / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Canamera Energy Metals Corp. (CSE: EMET | OTCQB: EMETF | FWB: 4LF0) (Canamera oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Ministerium für Energie und Bergbau von Ontario (das Ministerium) eine dreijährige Explorationsgenehmigung für das Seltenerdmetall-Niob-Projekt Schryburt Lake (das Projekt) nordnordöstlich von Pickle Lake im Nordwesten von Ontario erteilt hat. Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es ein Community Benefit Agreement mit der First Nation Nibinamik (Nibinamik) unterzeichnet hat, auf deren traditionellem Gebiet sich das Projekt befindet. Mit der Genehmigung in Händen und der vorliegenden Explorationsvereinbarung mobilisiert Canamera für sein erstes Diamantbohrprogramm bei Schryburt Lake, wobei die Bohrungen Mitte Oktober 2026 beginnen sollen.

Höhepunkte

· Dreijährige Explorationsgenehmigung erteilt. Die Genehmigung beinhaltet ein 19 Bohrlöcher umfassendes Diamantbohrprogramm zusammen mit mechanisierter Abtragung und Schürfgrabungen, Linienschnitten und geophysikalischen Untersuchungen auf 36 Claims, die den Kern des Karbonatitkomplexes Schryburt Lake (der Komplex) abdecken.

· Community Benefit Agreement mit der First Nation Nibinamik unterzeichnet, das einen Rahmen für wirtschaftliche Vorteile, laufende Kommunikation, Zusammenarbeit und Beteiligung der Gemeinde schafft, während die Exploration auf dem Projekt voranschreitet.

· Mobilisierung für das erste Bohrprogramm beginnt am 16. Oktober 2026. Die erste Phase wird etwa 1.500 m an helikopterunterstützten Diamantbohrungen in drei Bohrlöchern umfassen, mit denen die Ziele Blue Jay, Starling und Blackbird erprobt werden sollen, bei einem Budget von etwa 1,7 Millionen CAD.

· Erste Bohrungen seit fast 50 Jahren. Dies ist das erste Diamantbohrprogramm, das auf dem Projekt durchgeführt wird, und die ersten Bohrungen jeglicher Art, seitdem im Jahr 1977 sechs oberflächennahe Erkundungsbohrlöcher auf insgesamt 293 m abgeschlossen wurden.

· Weiterentwicklung des Earn-in. Die Ausgaben im Rahmen des Programms dienen der Erfüllung der Ausgabenbedingung der ersten Option in Höhe von 1,5 Millionen CAD im Rahmen der JV-Optionsvereinbarung des Unternehmens, durch die Canamera eine erste Beteiligung von 51 % am Projekt erwerben kann (siehe Pressemitteilung vom 17. Nov. 2025).

Der Erhalt dieser Genehmigung ist ein Meilenstein, auf den wir seit der Optionierung von Schryburt Lake hingearbeitet haben, sagte Brad Brodeur, Chief Executive Officer von Canamera. Schryburt Lake ist einer der größeren Karbonatitkomplexe in Kanada und wurde bemerkenswerterweise noch nie mittels Diamantbohrungen erprobt. Die historischen Arbeiten, die geophysikalischen Untersuchungen und die Oberflächenprobenahmen weisen allesamt auf ein potenziell umfangreiches System hin, und wir sind jetzt nur noch Wochen davon entfernt, die ersten Bohrlöcher zu bohren. Mit der Mobilisierung der Teams Mitte Oktober markiert dieses Programm den Beginn eines neuen Kapitels für das Projekt und - wie wir glauben - den ersten echten Einblick in das, was sich unterhalb des Komplexes befindet.

Diese Vereinbarung ist das Ergebnis monatelanger Dialoge mit der Führung und der Gemeinde von Nibinamik und legt das Fundament dafür, wie wir bei Schryburt Lake zu agieren beabsichtigen, sagte Andrew Best, Director of Indigenous Engagement von Canamera. Das Wissen der Nibinamik über diese Gebiete ist von grundlegender Bedeutung, um diese Arbeit gut auszuführen. Wir sind verpflichtet, die Gemeinde auf dem Laufenden zu halten, Möglichkeiten für Mitglieder zur Teilnahme am Programm zu schaffen und eine auf Respekt und Transparenz basierende Beziehung aufzubauen, die weit über diese erste Bohrsaison hinaus Bestand haben wird.

Explorationsgenehmigung

Die Explorationsgenehmigung wurde vom Director of Exploration des Ministeriums gemäß Abschnitt 78.3 des Mining Act (Ontario) nach dem Abschluss des indigenen Konsultationsprozesses des Ministeriums erteilt. Die Genehmigung wurde Dixon Metals (Ontario) Corporation, dem eingetragenen Inhaber der Projekt-Claims und einer 100-%-Tochtergesellschaft von Bindi Metals Limited (ASX: BIM), erteilt, wobei Warren Robb, P.Geo., Vice President Exploration von Canamera, als Qualified Supervisor benannt wurde. Die Genehmigung ist für drei Jahre vom 10. September 2026 bis 9. September 2029 gültig und genehmigt mechanisierte Diamantbohrungen an bis zu 19 Bohrstandorten, mechanisierte Abtragungen und Schürfgrabungen, Linienschnitte, boden- und luftgestützte geophysikalische Untersuchungen sowie die Errichtung eines Feldlagers. Das Unternehmen hat dem Ministerium und der First Nation Nibinamik die erforderliche Vorankündigung der Mobilisierung übermittelt.

Explorationsvereinbarung mit der First Nation Nibinamik

Die First Nation Nibinamik ist eine Gemeinde der Anishinaabe und Unterzeichnerin von Vertrag Nr. 9 mit Sitz in Summer Beaver, Ontario. Die Explorationsvereinbarung spiegelt die gemeinsame Verpflichtung von Canamera und der Nibinamik wider, die Exploration bei Schryburt Lake auf eine Weise durchzuführen, die die indigenen Rechte und vertraglich garantierten Rechte der Nibinamik, die Verantwortung für die Landverwaltung sowie die lokale Landnutzung und Bereiche von kultureller Bedeutung respektiert, und schafft einen Rahmen für Kommunikation, Zusammenarbeit und Beteiligung der Gemeinde während des gesamten Explorationsprogramms.

Erstes Bohrprogramm

Die erste Phase der Bohrungen wird drei NQ-Diamantbohrlöcher auf jeweils etwa 500 m umfassen (insgesamt etwa 1.500 m), um die Ziele Blue Jay, Starling und Blackbird zu erproben. Die Ziele wurden durch eine Überprüfung historischer Explorationsdaten, dreidimensionale magnetische Inversionsmodellierung sowie Ergebnisse radiometrischer Untersuchungen und Oberflächenprobenahmen definiert und stellen die ersten Bohrtests der tiefen, rohrförmigen magnetischen Anomalien dar, die unterhalb des Komplexes identifiziert wurden. Das Programm wird vollständig helikopterunterstützt sein, wobei die Teams in einer nahe gelegenen Lodge untergebracht sind und Personal und Ausrüstung per Helikopter zum Standort transportiert werden. Die Mobilisierung soll am 16. Oktober 2026 beginnen.

Über das Projekt Schryburt Lake

Das Projekt Schryburt Lake besteht aus 252 nicht patentierten Claims mit einer Größe von etwa 4.947 ha, die sich nordnordöstlich von Pickle Lake im Distrikt Kenora, Ontario, befinden. Das Projekt beherbergt den Komplex, eine Karbonatitintrusion aus dem Mesoproterozoikum, die auf etwa 1.145 Ma datiert wird, mit Karbonatit- und Silikokarbonatitphasen, die sich über einen kartierten Durchmesser von etwa 3,3 km erstrecken. Historische Explorationen ergaben Niobgehalte von bis zu 1,82 % NbO und Seltenerdmetallwerte von bis zu 5,65 % REO, und Gesteinssplitterprobenahmen durch Dixon Metals im Jahr 2023 ergaben Gehalte von bis zu 3,59 % TREO und 0,47 % NbO in fünf Zielgebieten: Blue Jay, Goldfinch, Starling, Blackbird und Hummingbird. Die dreidimensionale magnetische Inversionsmodellierung hat mehrere tiefe, unerprobte rohrförmige Anomalien unterhalb des Komplexes definiert, die sich von etwa 600 m bis in über 1.000 m unterhalb der Oberfläche erstrecken.

Im Rahmen einer JV-Optionsvereinbarung vom 14. November 2025 mit Dixon Metals (Ontario) Corporation und Bindi Metals Limited kann Canamera im Rahmen eines dreistufigen Earn-in, das Ausgaben in Höhe von insgesamt 9,0 Millionen CAD erfordert, eine Beteiligung von bis zu 90 % am Projekt erwerben. Das Projekt unterliegt einer NSR-Royalty in Höhe von 1,0 % zugunsten der ursprünglichen Verkäufer. Weitere Details sind im technischen Bericht gemäß NI 43-101 des Unternehmens über das Projekt im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice President Exploration von Canamera Energy Metals Corp. und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101), geprüft und genehmigt. Herr Robb ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen. Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Explorationsergebnisse wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft und sollten nicht als aktuelle Ergebnisse herangezogen werden.

Eine weitergehende Erläuterung der QA/QC- und Datenverifizierungsprozesse und -verfahren finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht des Unternehmens, der unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Über Canamera Energy Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für Seltenerdmetalle mit einem wachsenden Projektportfolio in Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von ionischen Ton-REE-Projekten in Brasilien sowie von Vorkommen kritischer Mineralien in Nordamerika, um die Unabhängigkeit der westlichen Lieferkette für Seltenerdmetalle zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7163

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des Zeitplans, des Umfangs, des Budgets, der Durchführung und der Ziele des vom Unternehmen geplanten Bohrprogramms im Rahmen des Projekts Schryburt Lake; des voraussichtlichen Zeitpunkts der Mobilisierung sowie des Beginns und des Abschlusses der Bohrarbeiten; der Anzahl, Lage, Tiefe und Ziele der geplanten Bohrlöcher; der erwarteten Anrechnung der Programmausgaben auf die Erfüllung der Ausgabenanforderung für die erste Option gemäß dem Optionsvertrag; der Fähigkeit und Absicht des Unternehmens, eine Beteiligung an dem Projekt zu erwerben; der fortlaufenden Beziehung, des Engagements und der Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Nibinamik First Nation sowie Möglichkeiten zur Beteiligung der Community; der Interpretation und Bedeutung historischer Explorationsergebnisse, geophysikalischer Modellierungen, Oberflächenprobenahmen und geologischer Daten; des Prospektivpotenzials der Bohrziele und des Potenzials für eine Mineralisierung von Seltenerdmetallen und Niob im Projekt; sowie der Pläne des Unternehmens, weitere Informationen zum Bohrprogramm und dessen Ergebnissen zu veröffentlichen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, betrieblichen, geologischen, regulatorischen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Rechte an den betreffenden Konzessionsgebieten aufrechterhalten wird und die Bedingungen der Explorationsgenehmigung, der Explorationsvereinbarung und des Optionsvertrags einhält; dass Wetter, Bodenverhältnisse, Waldbrandbedingungen, die Verfügbarkeit von Hubschraubern und der Zugang zum Standort die Mobilisierung und die Bohrungen gemäß dem vorgesehenen Zeitplan ermöglichen; dass Bohrunternehmen, Ausrüstung, Verbrauchsmaterialien, Unterkünfte und qualifiziertes Personal zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen; dass das Unternehmen über ausreichendes Betriebskapital und bei Bedarf Zugang zu zusätzlicher Finanzierung verfügt, um das Programm abzuschließen und die anfallenden Earn-in-Ausgaben zu decken; dass die geplanten Bohrlöcher an den derzeit vorgesehenen Standorten, in den geplanten Tiefen und zu den derzeit veranschlagten Kosten fertiggestellt werden können; dass die historischen Daten sowie die geologischen, geophysikalischen und geochemischen Interpretationen, die zur Definition der Ziele herangezogen wurden, zuverlässig sind; und dass das Unternehmen weiterhin konstruktive Beziehungen zur Nibinamik First Nation, zu Regierungsbehörden, Auftragnehmern und anderen Stakeholdern pflegen wird.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Änderungen hinsichtlich des Zeitplans, des Umfangs, der Auslegung oder der Kosten des Bohrprogramms; Verzögerungen, Aussetzungen oder Stornierungen aufgrund von Wetterbedingungen, Waldbränden, Zugangsproblemen, logistischen Schwierigkeiten, Hubschrauberproblemen, Ausrüstungsproblemen, Problemen mit Auftragnehmern, Personal, Sicherheit oder anderen betrieblichen Einschränkungen; Kostensteigerungen, Engpässe und unvorhergesehene Ausgaben; die Unfähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Zulassungen, Finanzierungen oder Eigentumsrechte zu erhalten oder aufrechtzuerhalten oder geltende Genehmigungs-, Vertrags- oder behördliche Anforderungen zu erfüllen; die Unfähigkeit, die Ausgabenanforderungen oder andere Bedingungen gemäß dem Optionsvertrag zu erfüllen oder anderweitig die beabsichtigte Beteiligung am Projekt zu erwerben; die Möglichkeit, dass die Bohrungen nicht wie geplant abgeschlossen werden oder keine Mineralisierung durchschneiden bzw. keine Mineralisierung mit dem erwarteten Gehalt, der erwarteten Mächtigkeit, Kontinuität oder Bedeutung durchschneiden; Unsicherheiten hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit und Interpretation historischer Ergebnisse, Probenahmen, Modellierungen und anderer Explorationsdaten; der vorläufige Charakter der Explorationsziele und das Fehlen einer Mineralressourcenschätzung für das Projekt; Veränderungen in den Beziehungen des Unternehmens zur Nibinamik First Nation oder anderen indigenen Gemeinschaften sowie Risiken im Zusammenhang mit Konsultationen, Ausgleichsmaßnahmen, Landnutzung sowie kulturellen oder ökologischen Belangen; regulatorische Risiken, Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, Eigentumsrisiken sowie Risiken durch Dritte; nachteilige Veränderungen bei den Preisen für Seltenerdmetalle und Niob, der Marktnachfrage, den Kapitalmärkten oder den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; sowie die sonstigen Risiken, die mit der Mineralexploration und der Bewertung von Mineralkonzessionsgebieten im Frühstadium verbunden sind. Es kann nicht garantiert werden, dass das Bohrprogramm oder andere geplante Aktivitäten wie vorgeschlagen oder überhaupt durchgeführt werden oder dass sie die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefern werden. Leser werden auf die Risikofaktoren verwiesen, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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