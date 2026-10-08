IRW-News: Eureka Metals Corp.: Eureka Metals identifiziert konsistente Scandium-Mineralisierung auf Titanprojekt Tyee in Québec

IRW-PRESS: Eureka Metals Corp.: Eureka Metals identifiziert konsistente Scandium-Mineralisierung auf Titanprojekt Tyee in Québec

Vancouver, British Columbia / 8. Oktober 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (Eureka oder das Unternehmen) gibt die Scandium-Analyseergebnisse aus seinem Explorationsprogramm von 2026 auf seinem Titanprojekt Tyee (Tyee oder das Projekt) in Québec bekannt.

Die Ergebnisse identifizieren Scandium innerhalb titanreicher Mineralisierung auf dem gesamten Projektgebiet, was das Potenzial für ein weiteres kritisches Mineral neben Titan unterstreicht.

Tyee liegt im Anorthosit-Komplex Havre-Saint-Pierre, der ebenfalls Rio Tintos Titanmine Lac Tio beherbergt. Rio Tinto gewinnt zurzeit Scandium als Nebenprodukt seiner Titanverarbeitung auf seinem metallurgischen Komplex Sorel-Tracy in Québec.

Höhepunkte

· 34 Stichproben ergaben durchschnittlich 26,8 ppm Scandium, mit einem Höchstgehalt von 41 ppm.1

· 16 Proben ergaben mindestens 30 ppm Scandium, darunter 12 Proben mit 35 ppm oder mehr.

· Scandium ist ein kritisches Mineral, das für Hochleistungs-Aluminiumlegierungen, darunter Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, sowie in Festoxidbrennstoffzellen und anderen fortschrittlichen Technologien verwendet wird.

· Rio Tinto gewinnt zurzeit Scandium als ein Nebenprodukt seiner Titanverarbeitung in seiner Anlage Sorel-Tracy in Québec.

· Der Canada Growth Fund kündigte im November 2025 eine Investition von 25 Mio. CAD an, um die Scandiumoxid-Produktion auf Rio Tintos Anlage Sorel-Tracy auszuweiten.

Scandium verleiht der Geschichte von Tyee eine neue, interessante Dimension, sagte Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka Metals. Unser Hauptaugenmerk bleibt auf Titan, aber diese Ergebnisse zeigen, dass Scandium in der Mineralisierung, die wir explorieren, konsistent vorkommt.

Besonders relevant ist dies aufgrund der Tatsache, dass Québec bereits über eine etablierte Titanindustrie verfügt, die Scandium als Nebenprodukt produziert. Rio Tintos Betrieb auf Sorel-Tracy zeigt, dass Scandium neben der Titanverarbeitung gewonnen werden kann. Dies liefert uns wertvolle Anhaltspunkte für die Untersuchung des umfassenderen Potenzials unserer Mineralisierung. Diese Ergebnisse geben uns einen weiteren Grund, den umfassenderen Wert der Mineralisierung auf dem gesamten Projektgebiet zu untersuchen.

Scandium-Ergebnisse auf Tyee

Die Scandium-Ergebnisse stammen aus Proben, die während Eurekas Explorationsprogramm 2026 gesammelt wurden, das zahlreiche Vorkommen an massiver Ilmenit-Mineralisierung auf dem gesamten Projektgebiet identifizierte.

Scandium wurde in fast allen Proben entdeckt, wobei die höchsten Werte meist mit titanreicher Mineralisierung assoziiert wurden.

Tabelle 1: Scandium-Ergebnisse aus dem Stichprobenprogramm von 2026¹

Scandium (Sc) Ergebnisse

Analysierte Proben 34

Durchschnitt 26,8 ppm

Maximum 41 ppm

Proben 30 ppm 16

Proben 35 ppm 12

Die Ergebnisse sind nennenswert, weil Scandium allgemein als Nebenprodukt anderer Abbau- und Verarbeitungstätigkeiten gewonnen und nicht als Primärprodukt abgebaut wird. Für Eureka bedeuten diese Ergebnisse, dass Scandium möglicherweise weitere Werte neben der Titanmineralisierung, die auf Tyee exploriert wird, generieren könnte.

Québecs Titan- und Scandium-Industrie

Tyee liegt im Anorthosit-Komplex Havre-Saint-Pierre, derselben geologischen Umgebung, die auch Rio Tintos Titanmine Lac Tio beherbergt.

Ilmenit aus Lac Tio wird in Rio Tintos metallurgischem Komplex Sorel-Tracy in Québec, wo Rio Tinto auch Scandiumoxid aus einem Abfallstrom aus der Titanverarbeitung gewinnt, verarbeitet.

Im November 2025 kündigte Canada Growth Fund eine Investition von rund 25 Mio. CAD durch eine eigenkapitalähnliche Finanzierungsstruktur auf Royalty-Basis an, um die Ausweitung der Scandiumoxid-Produktion auf Sorel-Tracy auf eine Nennkapazität von neun Tonnen pro Jahr zu unterstützen. Die kanadische Regierung ist ebenfalls eine Abnahmevereinbarung für von Rio Tinto produziertes Scandium eingegangen.

Diese Entwicklungen zeigen das wachsende Interesse seitens der Industrie, Scandium aus Titanbetrieben zu gewinnen, und liefern Eureka nützliche Informationen für seine ersten Scandium-Ergebnisse.2

Scandium-Anwendungsbereiche und Verfügbarkeit

Scandium ist ein kritisches Mineral, das für Hochleistungs-Aluminiumlegierungen sowie in Festoxidbrennstoffzellen und anderen fortschrittlichen Technologien verwendet wird.

Wird es in kleinen Mengen Aluminium hinzugefügt, kann Scandium die Festigkeit und andere Materialeigenschaften verbessern, wodurch Scandium-Aluminium-Legierungen für die Luft- und Raumfahrt sowie andere Anwendungen, bei denen Gewicht und Leistung wichtig sind, attraktiv sind.

Trotz dieser Anwendungsbereiche ist die Scandiumproduktion noch immer eingeschränkt, was teilweise daran liegt, dass es allgemein als Nebenprodukt gewonnen und nicht direkt abgebaut wird.

Während diese Ergebnisse das Potenzial zeigen, dass Scandium weitere Werte für Tyee bilden könnte, sind weitere mineralogische und metallurgische Arbeiten nötig, um festzustellen, wie Scandium innerhalb der Mineralisierung auftritt und ob es neben Titan gewonnen werden kann.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Das Oberflächenexplorationsprogramm von 2026 wurde von IOS Geosciences geleitet. Es wurden Gesteinsproben mit Hammer und Meißel genommen, in Plastikbeutel verpackt und gemäß den IOS-Standardverfahren zur Probenkennzeichnung gekennzeichnet. Die Probenbeutel wurden mit Kabelbindern gesichert und von Feldmitarbeitern an die IOS-Einrichtungen in Saguenay, Québec, gebracht, bevor sie zusammen mit den Proben zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) an das Analyselabor verschickt wurden.

Die Proben wurden zur Vorbereitung und Analyse an das Labor Actlabs in Ancaster, Ontario, geschickt. Die Proben wurden mittels Röntgen-Fluoreszenz (XRF) an Schmelzscheiben mit dem Analysepaket 4C (11+) analysiert. Später wurden die Proben erneut mittels Boratfusion, gefolgt von optischer Emissionsspektrometrie mittels induktiv gekoppelten Plasmas (ICP-OES) (Paketmethode 4B) auf Scandium analysiert. IOS fügte vier Proben zur Qualitätssicherung und -kontrolle ein, die aus zwei Blindproben und zwei zertifizierten Referenzmaterialien (OREAS 86) bestanden. Actlabs führte zudem seine internen QA/QC-Verfahren durch. Alle QA/QC-Ergebnisse lagen innerhalb akzeptabler Bereiche.

Marketing-Vereinbarung

Das Unternehmen berichtet außerdem, dass es die zuvor angekündigte Marketing-Vereinbarung mit MCS Market Communication Service GmbH (MCS) (Saarlandstraße 28, 58511 Lüdenscheid, Deutschland; info@mcsmarket.de; +49 177 248 1220) um weitere 12 Monate bis zum 11. November 2027 verlängert und das Marketing-Budget um 500.000 einschließlich Werbeausgaben und Agenturgebühren erhöht hat.

MCS wird weiterhin, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Juli 2026 beschrieben, digitale Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen über Online-Werbeplattformen und andere digitale Kanäle anbieten. Die Laufzeit der Vereinbarung kann im Ermessen des Managements und vorbehaltlich der Konditionen der Vereinbarung verlängert oder verkürzt werden.

MCS ist vom Unternehmen unabhängig und hält derzeit keine Wertpapiere von Eureka. Laut der Vereinbarung ist keine wertpapierbasierte Vergütung gezahlt worden oder vorgesehen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

1 Stichproben sind selektiver Natur und nicht unbedingt repräsentativ für die im Projektgebiet vorkommende Mineralisierung.

2 Obwohl sich Tyee innerhalb desselben regionalen geologischen Komplexes wie Lac Tio befindet, hat das Unternehmen nicht nachgewiesen, dass Tyee in Bezug auf Mineralogie, Ausmaß, Kontinuität, Aufbereitungseigenschaften oder wirtschaftliches Potenzial mit Lac Tio vergleichbar ist. Zwischen Eureka und Rio Tinto besteht keine Aufbereitungsvereinbarung, und es sind weitere Arbeiten erforderlich, um die Gewinnbarkeit von Scandium bei Tyee zu bewerten.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das aussichtsreich für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, eine Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % am KM98-Titan-Projekt in Québec sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das Potenzial für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung aufweist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, darunter Aussagen zum Potenzial von Scandium, im Tyee-Projekt einen zusätzlichen Wertbeitrag zu leisten, zur potenziellen Gewinnbarkeit von Scandium zusammen mit Titan sowie zu den künftigen Explorations-, mineralogischen und metallurgischen Untersuchungen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen können Wörter wie wird, erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt, potenziell oder ähnliche Ausdrücke enthalten und umfassen Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Fakten darstellen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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