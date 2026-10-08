IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt Produktionsergebnisse für das 3. Quartal 2026 bekannt, veröffentlicht Details zur Telefonkonferenz zum 3. Quartal und kündigt die Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms an

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt Produktionsergebnisse für das 3. Quartal 2026 bekannt, veröffentlicht Details zur Telefonkonferenz zum 3. Quartal und kündigt die Verlängerung des Aktienrückkaufprogramms an

8. Oktober 2026 / Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FWB:FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) gibt bekannt, dass die Gesamtproduktion im dritten Quartal 2026 bei den vier produzierenden Untertageminen des Unternehmens in Mexiko, nämlich der Silber-/Goldmine Santa Elena (Santa Elena), der Silbermine Los Gatos (Los Gatos) (das Unternehmen besitzt eine 70-%-Beteiligung am Los Gatos-Joint-Venture, dem die Mine gehört), der Silber-/Goldmine San Dimas (San Dimas) und der Silbermine La Encantada (La Encantada), 3,4 Millionen Unzen Silber (Ag), 29.552 Unzen Gold (Au), 13,3 Millionen Pfund Zink (Zn), 7,8 Millionen Pfund Blei (Pb) und 221.111 Pfund Kupfer (Cu) erreichte.

PRODUKTIONS-HIGHLIGHTS IM 3. QUARTAL 2026

· Silberproduktion (72 % des Mittelwerts der Prognose): Das Unternehmen produzierte im Quartal 3,4 Millionen Unzen Silber und erreichte damit 72 % des revidierten Mittelwerts der Prognose für 2026. Die geringere Produktion war hauptsächlich auf einen Arbeitskonflikt in San Dimas zurückzuführen, der den Betrieb im 3. Quartal 2026 für 12 Tage beeinträchtigte.

· Silberverkäufe: Das Unternehmen verkaufte im Quartal 3,5 Millionen Unzen Silber auf zurechenbarer Basis (4,0 Millionen Unzen Silber auf 100-Prozent-Basis für Los Gatos), verglichen mit 3,4 Millionen Unzen im zweiten Quartal 2026 (3,9 Millionen auf 100-Prozent-Basis).

· Goldproduktion (75 % des Mittelwerts der Prognose): Das Unternehmen produzierte im dritten Quartal 2026 29.552 Unzen Gold, was trotz der Arbeitsunterbrechungen in San Dimas im Einklang mit der revidierten Prognose des Unternehmens für 2026 steht.

· Goldverkäufe: Das Unternehmen verkaufte im Quartal 31.934 Unzen Gold, verglichen mit 32.681 Unzen im zweiten Quartal 2026.

· Fortsetzung der aktiven Exploration: Im dritten Quartal brachte das Unternehmen in seinen Minen in Mexiko und in der Goldmine Jerritt Canyon in Nevada, USA (Jerritt Canyon), Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 78.475 Metern (m) nieder. Im Laufe des Quartals waren bis zu 33 Bohrgeräte im Einsatz, darunter sechs Bohrgeräte in Los Gatos, acht in Santa Elena, 13 in San Dimas, zwei in La Encantada und vier in Jerritt Canyon.

· Sicherheitsleistung: Die konsolidierte Gesamtfrequenz meldepflichtiger Unfälle (TRIFR) lag bei 0,61, während die Frequenz von Unfällen mit Ausfallzeiten (LTIFR) bei 0,10 lag, womit First Majestic weiterhin eine führende Position in seiner Vergleichsgruppe einnimmt.

· Nachhaltigkeitsbemühungen: Das Unternehmen erzielte in der Ende September veröffentlichten jährlichen Corporate Sustainability Assessment-Bewertung von S&P Global eine Gesamtpunktzahl von 50 in verschiedenen Bereichen der Umwelt, der sozialen Verantwortung und der Unternehmensführung. Mit dieser Punktzahl gehört das Unternehmen zu den besten 17 % der Bergbauunternehmen weltweit.

First Majestic konzentriert sich weiterhin auf die Erreichung seiner Produktionsprognose und freut sich darauf, den Anlegern im weiteren Verlauf des Jahres - mit Schwerpunkt auf der Kostenkontrolle - eine gesteigerte Rentabilität zu bieten, sagte Keith Neumeyer, CEO. Trotz der Arbeitsunterbrechungen in San Dimas, die sich auf den Betrieb und die Produktion auswirken, arbeitet unser Team gewissenhaft daran, die Situation zu lösen und so schnell wie möglich zum normalen Betrieb zurückzukehren. In Santa Elena und Los Gatos schreiten unsere Erweiterungsprojekte für die Aufbereitungsanlage und den Bergbau weiterhin planmäßig voran; beide werden voraussichtlich in naher Zukunft abgeschlossen sein. Unterdessen verzeichnete La Encantada erneut ein starkes Produktionsquartal. In Jerritt Canyon verläuft die Wiederinbetriebnahme gut und liegt in mehreren Schlüsselbereichen vor dem Plan. Wir beschleunigen unsere Rekrutierungsbemühungen und die Vorbereitungsarbeiten vor Ort, um diese Anlage wieder in Betrieb zu nehmen und sie so zu positionieren, dass sie einen bedeutenden Beitrag zur zukünftigen finanziellen Performance des Unternehmens leisten kann.

Einzelheiten der anteilmäßigen konsolidierten Produktion:

Q3 Q3 Jahr zu Jahr Konsolidierte anteilsmäßige Produktionsergebnisse Q2 Q/Q

2026 2025 Veränderung 2026 Veränderung

1.088.708 997.002 9 % Verarbeitetes Erz / vermahlene Tonnen 1.040.314 5 %

3.440.447 3.863.673 (11) % Produzierte Unzen Silber 3.799.823 (9) %

29.552 35.681 (17) % Produzierte Unzen Gold 34.660 (15) %

13.277.264 13.894.548 (4) % Produzierte Pfund Zink 16.484.603 (19) %

7.839.182 7.653.733 2 % Produzierte Pfund Blei 9.023.177 (13) %

221.111 241.475 (8 )% Produzierte Pfund Kupfer 252.938 (13) %

I. Die konsolidierten Produktionswerte beinhalten anteilsmäßige Unzen aus der Silbermine Los Gatos (70 %).

Einzelheiten der Produktion im dritten Quartal 2026 je nach Mine:

Mine Aufbereitetes Tonnen pro Tonnen pro Ag-Gehalt Au-Gehalt Ag-Ausbeute Au-Ausbeute Unzen Ag Unzen Au

Erz Tag Betriebstag (g/t) (g/t) produziert produziert

Los Gatos (100 %) 323.841 3.559 3.994 200 0,18 86 % 48 % 1.778.826 893

Los Gatos (70 %) 226.689 2.491 2.796 200 0,18 86 % 48 % 1.245.178 625

Santa Elena 286.382 3.147 3.360 58 2,14 69 % 94 % 368.333 18.489

San Dimas 229.188 2.519 3.224 133 1,51 88 % 93 % 859.869 10.386

La Encantada 346.449 3.807 3.918 132 0,01 66 % 90 % 967.067 52

I. Aufgrund von Rundungen kann es bei der Summenbildung bestimmter angegebener Beträge zu Abweichungen kommen.

II. Die Metallpreise, die für die Berechnung der Unzen Silberäquivalent verwendet wurden, waren: 52,00 $/oz Silber, 3.900 $/oz Gold, 0,90 $/lb. Blei, 1,35 $/lb. Zink und 4,80 $/lb Kupfer.

Silbermine Los Gatos (gemeldet auf einer anteilsmäßigen Basis von 70 %):

· Im dritten Quartal produzierte Los Gatos 1.245.178 Unzen Silber, 13.277.264 Pfund Zink, 7.839.182 Pfund Blei, 221.111 Pfund Kupfer und 625 Unzen Gold. Während im Quartal die Menge des aufbereiteten und gemahlenen Erzes im Vergleich zum dritten Quartal 2025 um 6 % stieg, wurde die Produktion in Los Gatos teilweise durch niedrigere Silbergehalte sowie leicht geringere Blei- und Zinkgewinnungsraten abgeschwächt.

· In der Aufbereitungsanlage wurden insgesamt 226.689 Tonnen Erz (3.994 Tonnen pro Betriebstag [tpod] auf 100%iger Basis) mit Head-Gehalten von 200 g/t Silber, 3,82 % Zink, 1,93 % Blei und 0,18 g/t Gold verarbeitet. Das Management konzentriert sich weiterhin darauf, in Los Gatos einen nachhaltig höheren Durchsatz der Aufbereitungsanlage zu erreichen, indem die Förderraten erhöht werden, um in der zweiten Jahreshälfte 2026 eine nachhaltige Steigerung des Erzdurchsatzes auf 4.000 tpod (auf 100 %-Basis) zu erzielen.

· Die Ausbeuten für Silber, Zink, Blei und Gold lagen im Quartal bei im Schnitt 86 %, 70 %, 81 % bzw. 48 %.

· Im Laufe des Quartals brachten bis zu sechs Übertagebohrgeräte Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 10.074 m im Konzessionsgebiet nieder. Die Bohrungen wurden in den Zonen Central Deeps und Northwest Deeps sowie an mehreren Greenfield-Zielen fortgesetzt. Außerdem wurde mit den Bohrarbeiten in der Zone Southeast Deeps begonnen, um die offenen Erweiterungen der mineralisierten Zone zu überprüfen.

Silber-/Goldmine Santa Elena:

· Santa Elena produzierte im Quartal 368.333 Unzen Silber und 18.489 Unzen Gold, was einem Rückgang von 11 % bzw. 12 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Produktionsrückgang war in erster Linie auf niedrigere Silber- und Goldgehalte zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch einen höheren Durchsatz in der Aufbereitungsanlage und verbesserte metallurgische Gewinnungsraten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgeglichen.

· Die Aufbereitungsanlage verarbeitete im dritten Quartal 286.382 Tonnen Erz (3.360 tpod), was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, jedoch einen Rückgang von 6 % gegenüber dem Rekorddurchsatz von 305.369 Tonnen im zweiten Quartal 2026 darstellt, da das Unternehmen sein Erweiterungsprojekt auf 3.500 tpd weiter vorantreibt und dabei planmäßige Stillstandszeiten im Zusammenhang mit der Installation der Anlagen für das Projekt in Kauf nimmt. Im August wurde ein Rekordmonat bei der Aufbereitung erzielt, wobei 104.000 Tonnen verarbeitet wurden und die täglichen Durchsatzraten häufig 3.600 tpod überstiegen. Die Silber- und Goldgehalte im Fördererz lagen im Durchschnitt bei 58 g/t bzw. 2,14 g/t.

· Die Silber- und Goldgewinnungsraten verbesserten sich im Quartal auf 69 % bzw. 94 %, verglichen mit 65 % und 92 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

· Im Laufe des Quartals brachten acht Bohrgeräte - darunter fünf Übertagebohrgeräte und drei Untertagebohrgeräte - Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 19.511 m im Konzessionsgebiet nieder. Der Schwerpunkt der Bohrungen lag auf der Umwandlung von vermuteten Mineralressourcen in angedeutete Mineralressourcen bei Santo Niño und Winter sowie auf der Überprüfung neuer Ziele im Rahmen der Brownfield-Exploration.

Silber-/Goldmine San Dimas:

· San Dimas produzierte 859.869 Unzen Silber und 10.386 Unzen Gold, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Rückgang von 41 % bzw. 26 % entspricht. Die geringere Produktion war in erster Linie auf niedrigere Gehalte zurückzuführen, die durch die Auswirkungen eines anhaltenden Arbeitskonflikts bedingt waren, der den Durchsatz an frischem Erz im Quartal verringerte.

· Die Aufbereitungsanlage verarbeitete insgesamt 229.188 Tonnen Erz, was einem leichten Rückgang von 2 % im Vergleich zum 3. Quartal 2025 entspricht, bei durchschnittlichen Silber- und Goldgehalten von 133 g/t bzw. 1,51 g/t.

· Die Silber- und Goldgewinnungsraten lagen im Quartal im Durchschnitt bei 88 % bzw. 93 % und entsprachen damit den Gewinnungsraten von 88 % bzw. 92 % im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

· Im Laufe des Quartals brachten bis zu 13 Bohrgeräte - fünf Übertagebohrgeräte und acht Untertagebohrgeräte - Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 29.493 m nieder, wobei der Schwerpunkt auf den Gängen Coronado, Carmen Escobosa, Elia und Convención lag und die Ziele sich über die gesamte Explorationspipeline erstreckten (Erweiterung der Mineralressource und Umwandlung der Mineralressource). Im Laufe des Quartals wurden die Bohrergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2026 von San Dimas veröffentlicht, die eine Umwandlung von vermuteten in angedeutete Ressourcen sowie Ergebnisse zur Ressourcenerweiterung durch mehrere hochgradige Silber- und Goldabschnitte im gesamten Gebiet belegen, zusätzlich zur Erweiterung des Bereichs mit Explorationsaktivitäten (siehe Pressemitteilung vom 9. September 2026).

Silbermine La Encantada:

· Im Laufe des Quartals produzierte La Encantada 967.067 Unzen Silber, was einem Anstieg von 68 % gegenüber dem 3. Quartal 2025 entspricht. Dies ist in erster Linie auf einen Anstieg der Silbergehalte um 32 % und eine Zunahme der aufbereiteten Erzmenge um 27 % zurückzuführen. Die Produktion bei La Encantada verbesserte sich deutlich aufgrund eines verbesserten Erzflusses und höherer Entwicklungsraten im Bergwerk sowie einer Prozessoptimierung, die auf wichtige, im Jahr 2025 umgesetzte Initiativen zurückzuführen ist.

· Die Aufbereitungsanlage verarbeitete insgesamt 346.449 Tonnen Erz, was einem Anstieg von 27 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, bei einem durchschnittlichen Silbergehalt von 132 g/t im Vergleich zu 100 g/t im Vorjahreszeitraum.

· Die Silbergewinnungsrate lag im Quartal bei 66 % und entsprach damit dem Wert des dritten Quartals 2025.

· Im Laufe des Quartals brachten eine Übertage- und eine Untertagebohranlage Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.114 m im Konzessionsgebiet nieder. Das Unternehmen untersucht gleichzeitig neue Explorationsziele und potenzielle Bereiche für eine kurzfristige Erweiterung der Mineralisierung.

Goldmine Jerritt Canyon:

Die Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme der Goldmine Jerritt Canyon schreiten im Laufe des Quartals weiterhin positiv voran. Das Unternehmen liegt weiterhin im Zeitplan, um in der zweiten Jahreshälfte 2027 die Produktion in Jerritt Canyon aufzunehmen.

· Oberflächen- und Anlageninfrastruktur: BBA Consultants USA LP (BBA) hat die zweite Phase der technischen Planungen und Inspektionen der Aufbereitungsanlage vorangetrieben. Eine Vertikalwalzenmühle (VRM) von Metso Loesche wurde als Schlüsselkomponente der Wiederinbetriebnahmestrategie für Jerritt Canyon ausgewählt. Die VRM sollen im ersten Halbjahr 2027 vor Ort eintreffen und die bestehende Infrastruktur durch eine effizientere und kostengünstigere Aufbereitungsplattform modernisieren.

· Sanierung und Entwicklung: Unser Untertagebau-Auftragnehmer Cementation hat seit Jahresbeginn Untertage-Sanierungsarbeiten über eine Strecke von 5.965 m sicher durchgeführt, um zahlreiche Standorte für Diamantkernbohrungen einzurichten und die Wiederaufnahme des Betriebs zu unterstützen. Im Quartal wurde zudem mit dem Ausbau einiger Zugangsstollen zu den Abbaukammern begonnen.

· Personal: Die Besetzung von Schlüsselpositionen vor Ort verläuft planmäßig. Zu den nennenswerten Neueinstellungen im Quartal zählten die Leiter der Bereiche Personalwesen sowie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

· Technische Studien: Die Entwicklung und Optimierung des Bergbauplans für die Wiederinbetriebnahme schreitet weiterhin gut voran. Diese Arbeiten werden nun von einem eigens dafür zusammengestellten technischen Team von Jerritt Canyon unter Unterstützung von Stantec Consulting Services Inc. (Stantec) geleitet.

Explorationsbohrungen: Im Laufe des Quartals brachten bis zu zwei RC-Bohrgeräte an der Oberfläche und zwei Untertagekernbohrgeräte Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 16.284 m nieder. Die obertägigen Bohrungen konzentrierten sich auf die Definition der größten Abbautiefe des historischen Tagebaus in den teilweise versetzten Gruben und erhöhen zugleich das Vertrauensniveau der In-situ-Mineralisierung entlang des zentralen und des nördlichen mineralisierten Trends. Die Untertagebohrungen konzentrierten sich auf Bereiche, denen Potenzial für einen frühzeitigen Abbau zugeschrieben wurde.

BEKANNTGABE DER FINANZERGEBNISSE UND DER DIVIDENDE FÜR DAS 3. QUARTAL 2026

Das Unternehmen plant, seine ungeprüften Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 sowie die Dividendenzahlung für das dritte Quartal und die Stichtage für die Dividendenberechtigung und die Auszahlung dieser Dividende vor Börsenbeginn am 5. November 2026 bekannt zu geben.

ANKÜNDIGUNG DER TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 5. November 2026, um 9:00 Uhr (PT) / 11:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um Investoren und Analysten über die aktuelle Geschäftsentwicklung zu informieren und die Produktions- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 zu erörtern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgenden Nummern:

Kanada & USA gebührenfrei: +1-833-752-3407

Außerhalb Kanadas & der USA: +1-647-846-2866

Gebührenfrei Vereinigtes Königreich: +44-20-3514-3188

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig in die Konferenz aufgenommen werden.

Eine Live-Übertragung der Telefonkonferenz ist über den Link November 5, 2026 Webcast Link auf der Homepage von First Majestic unter www.firstmajestic.com zugänglich. Eine Aufzeichnung der Übertragung wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein und kann drei Monate lang über denselben Link wie die Live-Übertragung abgerufen werden.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung unter folgender Nummer zur Verfügung:

Kanada & USA gebührenfrei: +1-855-669-9658

Außerhalb Kanadas & der USA +1-412-317-0088

Zugangscode 2372437

Die Telefonaufzeichnung ist nach Ende der Veranstaltung sieben Tage lang verfügbar.

ERNEUERUNG DES AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMMS

Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass die Toronto Stock Exchange (TSX) die Absichtserklärung von First Majestic, ein reguläres Aktienrückkaufprogramm (das Aktienrückkaufprogramm) durchzuführen, das über die Einrichtungen der TSX und/oder über alternative kanadische Handelssysteme abgewickelt werden soll, akzeptiert hat.

Gemäß dem Aktienrückkaufprogramm kann First Majestic während des zwölfmonatigen Zeitraums, der am 14. Oktober 2026 beginnt und am oder vor dem 13. Oktober 2027 endet, bis zu 10.000.000 seiner Stammaktien (Aktien) erwerben, was etwa 2 % der 493.080.912 ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum 30. September 2026 entspricht. First Majestic darf - vorbehaltlich der TSX-Vorschriften, die auch Blockkäufe zulassen - täglich höchstens 413.612 Aktien erwerben (dies entspricht 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Aktien in den letzten sechs Kalendermonaten, das sich auf 1.654.449 Aktien belief).

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms werden alle Aktienkäufe - mit Ausnahme der Käufe im Rahmen eines freigestellten Angebots - von First Majestic am offenen Markt über die Handelsplattformen der TSX und/oder anderer kanadischer alternativer Handelssysteme getätigt. Der Preis, den das Unternehmen für die Aktien zahlt, entspricht dem zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Marktpreis dieser Aktien. Alle Käufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms hängen von den künftigen Marktbedingungen ab, und alle vom Unternehmen erworbenen Aktien werden eingezogen. Käufe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms werden vom Broker von First Majestic auf Anweisung von First Majestic und auf der Grundlage der von der TSX und den geltenden Gesetzen vorgeschriebenen Parameter getätigt.

Im Rahmen des aktuellen Aktienrückkaufprogramms von First Majestic, das am 14. Oktober 2025 begann und am 13. Oktober 2026 endet, hat das Unternehmen insgesamt 1.700.000 Aktien zum Zwecke der Anullierung zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von je 23,38 CAD am offenen Markt zurückgekauft. Das Unternehmen hatte von der TSX die Genehmigung erhalten, im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms bis zu 24.500.000 Stammaktien zu erwerben.

First Majestic ist der Auffassung, dass der Marktpreis seiner Aktien von Zeit zu Zeit den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens und dessen zukünftigen Geschäftsaussichten nicht vollständig widerspiegeln könnte. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass der Erwerb von Aktien zu solchen Zeiten im besten Interesse des Unternehmens ist. Es ist davon auszugehen, dass solche Käufe allen Aktionären zugutekommen, da sie ihre anteilige Kapitalbeteiligung am Unternehmen erhöhen.

QUALIFIZIERTE PERSON

Gonzalo Mercado, P.Geo., Vice President of Exploration and Technical Services des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, darunter die Goldmine Jerritt Canyon. Das Unternehmen ist derzeit dabei, diese Mine wieder in Betrieb zu nehmen.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, CEO

Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf bestimmte Finanzkennzahlen, bei denen es sich nicht um standardisierte Kennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens handelt. Zu diesen Kennzahlen gehören die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Costs (oder AISC) pro Unze Silberäquivalent. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Eine vollständige Beschreibung, wie das Unternehmen diese Kennzahlen berechnet, sowie einen Abgleich bestimmter Kennzahlen mit GAAP-konformen Begriffen finden Sie unter Non-GAAP Measures im jüngsten Lagebericht (Managements Discussion and Analysis/MD&A) des Unternehmens, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov eingereicht wurde und durch Verweis in dieses Dokument aufgenommen wird.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung, die Geschäftsaussichten oder Chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements beruhen, die unter Berücksichtigung der Erfahrungen des Managements sowie seiner Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Erwartungen des Unternehmens, die Erweiterungsprojekte für die Aufbereitungsanlage und die Mine in Santa Elena und Los Gatos in naher Zukunft abzuschließen; das Erreichen einer nachhaltigen Steigerung des Erzdurchsatzes in Los Gatos auf 4.000 tpd auf 100-Prozent-Basis in der zweiten Hälfte des Jahres 2026; den Zeitplan für die Beilegung des Arbeitskonflikts in San Dimas; den Zeitplan für die Ankunft des VRM in Jerritt Canyon und für die Wiederaufnahme des Betriebs in der Mine; den Zeitplan für die Veröffentlichung der Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2026 und die Bekanntgabe von Einzelheiten zur Dividendenzahlung des Unternehmens für das dritte Quartal 2026; Einzelheiten zur Investoren-Telefonkonferenz des Unternehmens im November 2026 zur Erörterung der Produktions- und Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026; sowie den Zeitpunkt für den Beginn des erneuerten Aktienrückkaufprogramms, den Erwerb von Aktien im Rahmen dieses Programms und die Einziehung der im Rahmen dieses Programms erworbenen Aktien. Diese Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen globaler Gesundheitskrisen, wie Pandemien, auf unsere Betriebe und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; soziale und arbeitsrechtliche Unruhen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Regeln oder Vorschriften und deren Anwendung und Durchsetzung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Rekultivierungskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Beschreibung der Geschäftstätigkeit - Risikofaktoren im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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