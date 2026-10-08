IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaDrone von ZenaTech beginnt mit der Entwicklung eines mobilen Drohnen-Betriebsanhängers, um die Produktivität zu steigern und Drone-as-a-Service zu skalieren

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaDrone von ZenaTech beginnt mit der Entwicklung eines mobilen Drohnen-Betriebsanhängers, um die Produktivität zu steigern und Drone-as-a-Service zu skalieren

Anhänger wurde konzipiert, um automatisiertes Sprühen und Säen mit mehreren Drohnen zu unterstützen - mit automatisiertem Wiederaufladen des Akkus, Start- und Landeplattform sowie zukünftig geplanten Anpassungen für Vermessungen und Inspektionen

Vancouver, British Columbia, (8. Oktober 2026) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech) - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit dem Bau eines mobilen landwirtschaftlichen Drohnen-Betriebsanhängers begonnen hat und in den kommenden Monaten damit beginnen wird, diesen zu testen. Der Anhänger wurde konzipiert, um Drohnen und Ausrüstung zu Einsätzen in der Präzisionslandwirtschaft zu transportieren und die Durchführung dieser DaaS-Einsätze zu automatisieren, einschließlich Einsätzen mit Drohnenschwärmen. Er wird so konfiguriert, dass er mit der Drohne IQ Octo zusammenarbeitet, um Aufgaben mit minimalem menschlichem Eingreifen zu erledigen, die Geschwindigkeit und Aufgabenkapazität zu verbessern, und wird in Zukunft für die Arbeit mit anderen DaaS-Anwendungen wie Vermessungs- und Inspektionsarbeiten angepasst werden. Die IQ Octo ist die mittelgroße, autonome Drohne mit acht Motoren von ZenaDrone, die sich zurzeit im Prototypen-Teststadium befindet und für Präzisionssprühen und -säen gebaut wurde. Sie ist akkubetrieben und für etwa 20 bis 25 Minuten Flugzeit pro Akkuladung und eine Nutzlast von bis zu 25 kg Flüssigkeit oder Saatgut konzipiert und bringt Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Saatgut entlang programmierter Flugpfade aus.

Unsere Kunden wollen, dass mehr Fläche abgedeckt wird, Aufgaben schneller erledigt werden und die Servicekosten niedriger sind. Die Entwicklung eines mobilen Betriebsanhängers zur Unterstützung mehrerer Drohnen mit Sprüh-, Sä- und Streufähigkeiten sowie automatisiertem Wiederaufladen des Akkus zielt genau auf diese Bedürfnisse ab, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. Wir beginnen mit der Entwicklung und dem Testen in der Präzisionslandwirtschaft, um diesen Ansatz auf unsere Drone-as-a-Service-Anwendungen zu erweitern. Für das DaaS-Unternehmen von ZenaTech besteht die Möglichkeit darin, mit jedem Einsatzteam und jeder Drohnenflotte mehr Kunden zu bedienen, was stärkere Margen und ein skalierbareres Dienstleistungsunternehmen unterstützt.

Der Anhänger wurde als anpassbarer mobiler Knotenpunkt konzipiert, der Drohnen transportiert und Feldoperationen unterstützt, einschließlich des Aufladens von Akkus, der Auffüllung von Nutzlasten sowie des autonomen Startens und Landens. Der kompakte und straßentaugliche Anhänger ist für den Feldeinsatz ausgelegt und verfügt über eine einziehbare Dachabdeckung sowie aufklappbare Verkleidungselemente, die eine schnelle Einsatzvorbereitung und den direkten Start der Drohnen vom Anhänger aus ermöglichen. Er ist so gebaut, dass er Drohnenschwärme von bis zu fünf Fluggeräten unterstützt, die bei Präzisionslandwirtschaftsarbeiten eingesetzt werden, beginnend mit Sprüh-, Sä- und Streueinsätzen der IQ Octo, und kann später für Vermessungs- und Inspektionsanwendungen angepasst werden. Der Anhänger befindet sich zurzeit in der Prototypenbau- und Testphase in der Einrichtung des Unternehmens in Mesa, Arizona, wo er produziert werden soll.

Ein mobiler Betriebsanhänger, der vier bis fünf Drohnen unterstützt, wurde konzipiert, um Arbeiten schneller abzuschließen sowie geringere Ausfallzeiten, niedrigere Betriebskosten und eine größere tägliche Kapazität zu liefern. Indem Sprüh-, Sä- und Streumaterialien mit automatisierter Nachfüllung direkt an den Einsatzort gebracht werden und Akkus ohne manuelles Eingreifen aufgeladen werden, wurde der Anhänger konzipiert, um Flotten mit weniger Unterbrechungen und weniger manuellem Aufwand im Flugbetrieb zu halten. Das Ziel sind kürzere Durchlaufzeiten und geplante niedrigere Kosten für Kunden, sodass DaaS-Betreiber mehr Fläche abdecken, mehr Arbeiten erledigen und die Margen mit derselben Flotte verbessern können.

Drone-as-a-Service (DaaS) ist das Modell von ZenaTech zur Bereitstellung drohnenbasierter Automatisierung herkömmlicher oder manueller Arbeitsabläufe, Daten und Analysen als wiederkehrende Dienstleistung, anstatt Drohnen-Hardware gänzlich zu verkaufen. Es wurde konzipiert, um Kunden in den Bereichen Landwirtschaft, Landvermessung und Bauwesen, industrielle Inspektionen und Wartung, Hochdruckreinigung von Gebäuden und anderen Branchen Zugang zu automatisierten Drohnenfunktionen zu verschaffen, ohne eine Flotte zu besitzen oder zu betreiben, während für ZenaTech ein skalierbares Unternehmen mit wiederkehrendem Umsatz aufgebaut wird.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald es zusätzliche Entwicklungs- und Test-Meilensteine für den mobilen landwirtschaftlichen Drohnen-Betriebsanhänger erreicht.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderne KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie integrierter Verteidigungssysteme voran.

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Linda Montgomery

ZenaTech

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Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

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