Italienisches Parlament billigt Melonis umstrittene Wahlrechtsreform

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Rom, 08. ⁠Okt (Reuters) - Das italienische Unterhaus hat eine von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vorangetriebene und heftig umstrittene Wahlrechtsreform endgültig gebilligt. In geheimer Abstimmung votierten die Abgeordneten am Donnerstag mit 227 zu 164 Stimmen für ‌das Gesetz. Es führt ein reines Verhältniswahlrecht ein, das Bündnissen mit mehr als 42 Prozent der Stimmen einen Sitzbonus und ⁠damit eine ⁠parlamentarische Mehrheit garantiert. "Wir führen Regeln ein, die die Stabilität und den parlamentarischen Zusammenhalt jeder Regierung fördern sollen", schrieb Meloni nach der Abstimmung auf X. "Wer gewinnt, muss auch regieren können."

Die Mitte-Links-Opposition wirft der Regierungschefin dagegen vor, sich vor der 2027 anstehenden ‌Parlamentswahl die Macht sichern zu wollen. ‌In einer hitzigen Debatte beschuldigte die Opposition die Regierung, demokratische Prinzipien zu missachten. Die Neuregelung könnte eine Schlüsselrolle für den Wahlausgang spielen. ⁠Nach dem bisherigen System wurden etwa zwei Drittel der Abgeordneten über ‌das Verhältniswahlrecht gewählt, der Rest ⁠über das relative Mehrheitswahlrecht. Analysten zufolge hätte diese alte Regelung die Opposition begünstigen können.

Melonis rechtes Bündnis ist zwar seit fast vier Jahren an der Macht - so lange ‌wie keine Regierung Italiens seit ⁠dem Zweiten Weltkrieg. In aktuellen ⁠Umfragen liegt die Koalition jedoch hinter der Opposition. Ein Grund dafür ist die neue, weit rechts stehende Gruppierung "National Future", die zunehmend Wähler der Regierungsparteien anzieht. Der endgültigen Verabschiedung der Wahlrechtsreform waren vier Abstimmungen und monatelange interne Streitigkeiten in der Regierungskoalition vorausgegangen, die Zweifel an Melonis Rückhalt in ihrem Bündnis aufkommen ließen.

(Bericht von Giuseppe Fonte, bearbeitet von Elke Ahlswede, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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