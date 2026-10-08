Jungheinrich: Ich meide die Aktie weiterhin

Was bewegt die Aktie?

Die Jungheinrich-Aktie ist seit Anfang des Jahres deutlich gefallen. Vom Hoch bei fast 38 Euro ging es bis auf rund 20 Euro abwärts. In dieser Kursphase hat die Bank of America ihre Einstufung auf Underperform gesenkt. Die Bank erwartet damit für die kommenden Monate eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung.

Besonders deutlich fällt die Kürzung des Kursziels aus. Aus ursprünglich 35 Euro wurden 21 Euro. Das entspricht einer Reduzierung um mehr als 40 Prozent. Weil die Aktie bereits in der Nähe dieses neuen Kursziels notiert, zeigt der Schritt vor allem, wie stark sich die Einschätzung zur Gewinnkraft verschlechtert hat.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel im ersten Halbjahr 2026 von über 210 Millionen Euro auf unter 145 Millionen Euro. Die operative Marge lag nur noch bei 5,4 Prozent. Der Auftragseingang liefert ein anderes Bild: Die Bestellungen stiegen um 7,7 Prozent auf 2,95 Milliarden Euro.

Das Problem liegt damit weniger bei der Nachfrage als bei der Umsetzung der Aufträge. Jungheinrich bekommt Bestellungen herein, erzielt daraus aber eine deutlich niedrigere Marge als zuvor. Für die Aktie steht deshalb die schwache Gewinnentwicklung im Mittelpunkt, obwohl der Auftragseingang stabil wirkt.

Hinzu kommt die Konkurrenz aus China, die auch Kion belastet. Die Anbieter aus China arbeiten mit deutlich niedrigeren Preisen und erhöhen dadurch den Preisdruck. In Verbindung mit dem schwächeren Ergebnis begrenzt das die Chancen auf einen kräftigen Kursanstieg. Der Rückgang um weitere sechs Prozent nach dem Downgrade zeigt, wie stark die neue Einstufung den Kurs belastet hat.

Charttechnik

Charttechnisch liegen oberhalb des aktuellen Bereichs mehrere Widerstände. Die Aktie notiert bei rund 20 Euro. 22 Euro gelten als wichtiges Level aus den alten Tiefs. Darüber folgt eine Widerstandsmarke aus dem September bei etwa 27,40 Euro. Rund 30 Euro entsprechen früheren Zwischenhochs und dem Niveau aus April.

Martins Einschätzung

Bei Jungheinrich überwiegt Vorsicht. Die Kombination aus schwacher Gewinnentwicklung, Preisdruck aus China und mehreren charttechnischen Widerständen macht neue Long-Positionen derzeit riskant.