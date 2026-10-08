Klingbeil: Koalition hat noch Klärungsbedarf bei der Rente

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠08. Okt (Reuters) - In der Regierungskoalition aus Union und SPD gibt es nach den Worten von Finanzminister Lars ‌Klingbeil beim Thema Rente noch "einige Klärungspunkte". Nach einem Treffen des Koalitionsausschusses ⁠am ⁠Vortag sagte der SPD-Co-Chef am Donnerstag in Luxemburg vor Beratungen der Euro-Gruppe, es gebe öffentliche Äußerungen von Unions-Ministerpräsidenten, die sich kritisch ‌zu Vorschlägen der Expertenkommission ‌geäußert hätten. Als Beispiel nannte er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ⁠und dessen Kritik an geplanten Einschränkungen ‌für Minijobs. Es ⁠gebe auch Forderungen aus der Industrie zur Altersteilzeit. Klingbeil riet dazu, diese Punkte als Koalition ‌gemeinsam zu ⁠klären. Er sei guter ⁠Dinge, ein großes Rentenpaket auf den Weg zu bringen: "Das kann man hinkriegen, wenn da ein Wille ist."

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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