Klingbeil: Koalition hat noch Klärungsbedarf bei der Rente
Berlin, 08. Okt (Reuters) - In der Regierungskoalition aus Union und SPD gibt es nach den Worten von Finanzminister Lars Klingbeil beim Thema Rente noch "einige Klärungspunkte". Nach einem Treffen des Koalitionsausschusses am Vortag sagte der SPD-Co-Chef am Donnerstag in Luxemburg vor Beratungen der Euro-Gruppe, es gebe öffentliche Äußerungen von Unions-Ministerpräsidenten, die sich kritisch zu Vorschlägen der Expertenkommission geäußert hätten. Als Beispiel nannte er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und dessen Kritik an geplanten Einschränkungen für Minijobs. Es gebe auch Forderungen aus der Industrie zur Altersteilzeit. Klingbeil riet dazu, diese Punkte als Koalition gemeinsam zu klären. Er sei guter Dinge, ein großes Rentenpaket auf den Weg zu bringen: "Das kann man hinkriegen, wenn da ein Wille ist."
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)