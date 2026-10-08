Kreise/Berlin: Rot-Grün-Rot räumt Hindernis für Sondierungen aus dem Weg

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

BERLIN (dpa-AFX) - Zweieinhalb Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus dürfte der Weg für rot-grün-rote Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung frei sein. Linke, Grüne und SPD verständigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Parteikreisen auf ein Handlungspaket, das im Fall antisemitischer Vorfälle greifen soll, und räumten damit ein zentrales Hindernis für den Beginn von Sondierungen beiseite. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" über die Einigung berichtet./kr/ah/DP/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
WEG
Vonovia
LEG Immobilien
Aroundtown
TAG Immobilien
Deutsche Wohnen

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannstgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen