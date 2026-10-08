Starker Ölpreis-Anstieg beschert Dax nächsten Verlusttag

Hohe Anleiherenditen und Ölpreise machen dem Dax weiterhin zu schaffen. Gleich zum Börsenstart am Donnerstag sackte der deutsche Leitindex unter die Marke von 25.000 Punkten und erreichte am frühen Nachmittag mit zeitweise weniger als 24.800 Zählern den tiefsten Stand seit Ende Juli.

"Solange weder bei den Energiepreisen noch bei den Anleiherenditen Entspannung eintritt, dürfte die Bereitschaft zu größeren Aktienkäufen begrenzt bleiben", sagte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Ölpreise nach oben. Gleichzeitig sorgen sich die Anleger um Frankreichs Staatsdefizit.

Mit minus 1,2 Prozent auf 24.807 Punkte ging der Dax aus dem Tag. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, sank um zwei Prozent auf 29.507 Zähler. Der Euro Stoxx 50 verlor 0,9 Prozent auf 6.127 Zähler. Außerhalb der Euroregion schloss der Schweizer SMI schwach, während in London der FTSE 100 nur wenig verändert aus dem Handel ging.

Den Anleihemarkt betreffend, wo sich im Oktober der Rendite-Abstand (Spread) zwischen den richtungweisenden zehnjährigen französischen Staatsanleihen und deutschen Bundesanleihen angesichts der sich verschärfenden Schuldensituation in Frankreich vergrößert hat, blieb der globale Chefanleger (CIO) von UBS, Mark Haefele, gelassen. Er sieht in der Ausweitung der Spreads keine Zeichen einer unmittelbar bevorstehenden Finanzierungskrise. Die investitionsgetriebene Nachfrage und die sich verbessernden Gewinne dürften dazu beitragen, dass europäische Aktien moderat höhere Renditen verkraften könnten.

Samsung gibt nach starken Zahlen nach

Starke Quartalszahlen des koreanischen Tech-Schwergewichts Samsung waren Anlegern offenbar nicht gut genug. Obwohl der Elektronikriese im dritten Quartal dank der massiv gestiegenen Preise für Speicherchips ein Rekordergebnis eingefahren hat, verlor die Aktie am Donnerstagabend 3,1 Prozent.

Im laufenden Jahr hat das Papier allerdings seinen Wert mehr als verdoppelt und damit auch als Schwergewicht die KI-befeuerte Rally am südkoreanischen Aktienmarkt maßgeblich gestützt.

OP Mobility: Prognosesenkung löst Kurssturz aus

Im Automobilsektor waren Zulieferer auffällig schwach. Aumovio lag im MDax hinten mit Verlusten von 8,8 Prozent. OP Mobility hatte seinen Jahresausblick gesenkt. Die Aktie des französischen Zulieferers brach am Abend um rund 19,4 Prozent auf rund zehn Euro ein. Zuvor hatte sie mit 9,61 Euro den tiefsten Stand seit April 2025 markiert.

Der jüngste Stabilisierungsversuch der Aktie ist damit wieder Geschichte. Seit dem Jahreshoch Ende Februar bei 18,16 Euro hat sich der Kurs inzwischen nahezu halbiert. Das Unternehmen, das ursprünglich den operativen Vorjahres-Gewinn von 490 Millionen Euro übertreffen wollte, hob nun das schwierige Umfeld als Grund für sein auf "bis zu 450 Millionen Euro" gesenktes Ziel für 2026 hervor.

(mit Material von dpa-AFX)

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