Martin Goersch nur Dritter – Depot ist von Micron abhängig

Im Börsenspiel "Trader 2026" liegt das Depot von Martin Goersch aktuell bei rund 96.000 Euro und damit etwa 4.000 Euro im Minus. Vor allem belastet Intel Martins Depotentwicklung.

Der Chipkonzern hat seit Spielstart zweimal negative Nachrichten geliefert. Zuerst hat ein Bericht über KI-Risiken die Kurse der Branche belastet. Dann kam das Thema Terra Fab hinzu, weil Taiwan Semi Intel in diesem Bereich Marktanteile abnehmen könnte. Der Intel-Kurs reagierte schwach.

Die wichtigste gehebelte Position in Martins Depot bleibt Micron. Selbst nach dem heutigen Tagesminus von mehr als 4.000 Euro hat diese Position noch eine Größe von 17.900 Euro. Genau dadurch entsteht das zentrale Problem im Depot: Die Regeln erlauben maximal 20 Prozent des Kapitals in Hebelprodukten, und dieser Spielraum steckt bereits in Micron.

Ein Verkauf von Intel würde Martin deshalb nur begrenzt helfen. Neues Hebelkapital ließe sich nach den Wettbewerbsregeln aktuell kaum aufbauen, solange Micron die 20-Prozent-Grenze allein ausfüllt. Das Depot hängt damit stark davon ab, ob Micron bis Ende Oktober steigt.

Die Aktienpositionen entwickeln sich deutlich besser. Lumentum liegt 23 Prozent im Plus, Bloom Energy fast zehn Prozent und HPE bereits zwölf Prozent. Trotzdem gleicht diese Stärke die schwache Intel-Position nur teilweise aus, während Micron weiter Kapital bindet. Der Wettbewerb macht damit sehr klar, wie stark einzelne gehebelte Positionen die gesamte Depotentwicklung bestimmen.