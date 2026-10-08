Marvell: Ich sehe weiter hohes Potenzial

Was bewegt die Aktie?

TD Cowen hat Marvell von Halten auf Kaufen hochgestuft und ein Kursziel von 350 Dollar gesetzt. Dieses Kursziel passt zu den neuen Prognosen des Unternehmens, die deutlich über dem bisherigen Rahmen liegen. Marvell stellt bis 2031 einen Umsatz von rund 80 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von mehr als 30 Dollar in Aussicht.

Zwei Geschäftsbereiche stehen im Mittelpunkt. Der Bereich kundenspezifische KI-Beschleuniger wirkt ausgewogener als zuvor. Dieses Segment hatte lange ein hohes Margenrisiko und eine geringe Diversifizierung. Jetzt zeigt sich dort eine bessere Entwicklung.

Der zweite zentrale Treiber ist die Connectivity-Sparte. In diesem Bereich zeigt auch Arista Networks starke Kursbewegungen, und die Bewegungen beider Aktien verlaufen häufig ähnlich. Seit Jahresanfang kommt Marvell auf ein Plus von 228 Prozent, während Arista Networks um 61 Prozent gestiegen ist. Die höhere Volatilität bei Marvell hat sich damit deutlich ausgezahlt.

TD Cowen setzt bei den Gewinnerwartungen noch höher an als Marvell selbst. Der Gewinn je Aktie von 30 Dollar erscheint dort bereits innerhalb der nächsten drei Jahre erreichbar. Damit liegen die Erwartungen klar über den langfristigen Unternehmenszielen bis 2031.

Diese Kombination aus starker Kursentwicklung, höheren Wachstumsannahmen und einer Neubewertung der Connectivity-Sparte macht Marvell zu einem der spannendsten Kandidaten im aktuellen Markt. Die Aktie zeigte zuletzt auch im schwächeren Gesamtmarkt Stärke. Das ist eine gute Ausgangsbasis für weiter steigende Kurse, wenn das erwartete Wachstum sichtbar bleibt.

Martins Einschätzung

Marvell bleibt für mich eine der stärksten Aktien im Markt. Das Kursziel von 350 Dollar wirkt ambitioniert, passt aber zu den neuen Gewinn- und Umsatzerwartungen.