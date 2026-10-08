Micron: 3.000-Dollar-Kursziel – TSMC erzielt Rekordumsatz

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Micron – Sind 3.000 Dollar wirklich möglich?

Ein Analyst sorgt mit einer außergewöhnlichen Kursziel-Anhebung für Aufmerksamkeit. Was steckt hinter der optimistischen Bewertung von Micron, wie viel Potenzial bietet der KI-Speichermarkt und welche Risiken könnten die Rechnung durchkreuzen? Wir schauen uns die Hintergründe und den Chart an.

TSMC – Umsatzrekord dank KI-Boom!

Der weltweit führende Chip-Auftragsfertiger präsentiert beeindruckende Umsatzzahlen und übertrifft die Erwartungen. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum und was verraten die aktuellen Zahlen über die Nachfrage nach KI-Chips? Wir analysieren die Entwicklung und die Perspektiven für die TSMC-Aktie.

Palantir – Bereit für den nächsten Ausbruch?

Eine neue Analysteneinschätzung sorgt für Fantasie rund um den KI-Softwarekonzern. Warum sehen Experten weiteres Potenzial und welche Rolle spielt Palantir beim Einsatz künstlicher Intelligenz in Unternehmen? Dazu werfen wir einen Blick auf die charttechnische Ausgangslage.