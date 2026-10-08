Was bewegt die Aktie?

Micron bleibt unter den Speicherwerten eine der stärkeren Aktien. Während andere Werte aus dem Sektor deutlicher nachgaben, legte die Micron-Aktie zuletzt um mehr als vier Prozent zu. Auffällig war dabei der Handelsverlauf: Nach einem kleinen Fehlausbruch aus der Seitwärtskonsolidierung zur Eröffnung kamen im weiteren Tagesverlauf Käufer in den Markt.

Das steigende Volumen macht diese Bewegung besonders relevant. Eine Aktie, die nach einem schwachen Start dreht und den ganzen Tag gekauft wird, zeigt kurzfristig eine konstruktive Ausgangslage. Für Micron zählt jetzt vor allem die Marke von 1.100 Dollar. Ein Ausbruch darüber könnte den Kurs relativ schnell in Richtung 1.250 Dollar führen.

Zusätzlichen Rückenwind brachte DA Davidson. Das Haus hob das Kursziel um 42 Prozent auf 3.000 Dollar an. Vom aktuellen Niveau entspricht das rund 180 Prozent Kurspotenzial. Der Kern der Begründung liegt in der Bewertung: Micron handelt derzeit ungefähr mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von sechs auf Sicht der nächsten zwölf Monate.

Der langfristige Durchschnitt von 17,7 wirkt dabei nur begrenzt aussagekräftig, weil frühere Phasen mit sehr geringen Gewinnen die Bewertung nach oben verzerrten. Aussagekräftiger erscheint ein Bereich um ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von zehn. Auf dieser Basis liegt Micron aktuell rund 40 Prozent darunter.

Die entscheidende Frage lautet, ob Anleger Micron weiter als zyklische Aktie bewerten oder dem Speicherbereich einen länger laufenden Superzyklus zubilligen. Bank of America sieht diesen Bereich in einem Superzyklus, der mehrere Jahre dauern dürfte. DA Davidson setzt ebenfalls darauf, dass Anleger das Gewinn- und Umsatzpotenzial der kommenden Quartale erst schrittweise einpreisen.

Charttechnik

Charttechnisch bleibt die Marke von 1.100 Dollar der zentrale Punkt. Oberhalb davon rückt zunächst 1.250 Dollar in den Fokus. Das Basisszenario liegt grob im Bereich von 1.600 bis 1.700 Dollar. Das entspräche rund 50 Prozent Kurszuwachs.

Martins Einschätzung

Ein Kursziel von 3.000 Dollar wirkt mittelfristig zu hoch. Dafür müsste der Markt Micron mit dem 19-Fachen des erwarteten Gewinns für 2027 bewerten. Realistischer erscheint ein Anstieg in Richtung 1.500 bis 1.600 Dollar, wenn die Gewinne in den nächsten ein bis zwei Quartalen weiter steigen. Dann läge die Bewertung ungefähr beim neun- bis zehnfachen Kurs/Gewinn-Verhältnis.