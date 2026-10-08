Musks SpaceX kauft US-Frequenzen für Mobilfunk-Angebot

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Internet aus dem All

Austin (dpa) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX legt mit einem großen Frequenzkauf in den USA den Grundstein, um sich als Mobilfunk-Anbieter zu etablieren. Mit dem Dienst Starlink bietet SpaceX derzeit schnelles Internet direkt von Satelliten aus dem All an. Für den Empfang auf der Erde ist bisher aber ein Empfangsgerät mit eigener Antenne notwendig - und zudem wird klare Sicht zum Satelliten benötigt. Mit den nun erworbenen Lizenzen hingegen könne man das Signal auch durch Wände senden und herkömmliche Geräte wie Smartphones versorgen, betonte SpaceX.

An der Börse schickte die Mitteilung Aktien der großen Mobilfunk-Anbieter auf Talfahrt. Der Kurs von AT&T fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um rund sieben Prozent, für Papiere der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und von Verizon ging es jeweils um mehr als sechs Prozent abwärts. Tech-Milliardär Musk betonte, man werde nun die USA komplett abdecken können. In dem Land gibt es große Abschnitte ohne mobiles Internet.

SpaceX wartet nun zunächst auf die Erlaubnis der Telekom-Aufsicht FCC, das Satelliten-Internet mit einem terrestrischen Netzwerk zu kombinieren. Verkäufer des Frequenzspektrums war die Investmentfirma Grain Management. Der Kaufpreis wurde zunächst nicht genannt.

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