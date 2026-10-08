Niederlage für Bundesnetzagentur - Gericht stoppt Klausel gegen Deutsche Bahn

Berlin, 08. ⁠Okt (Reuters) - In der Debatte um mehr Wettbewerb auf der Schiene hat die Deutsche Bahn einen juristischen Erfolg errungen. Der marktbeherrschende Staatskonzern muss Konkurrenten im Fernverkehr auf stark belasteten Strecken doch nicht 25 bis 40 Prozent der Kapazitäten überlassen, wie das Verwaltungsgericht Köln zu einem Eilbeschluss vom Donnerstag ‌mitteilte. Die von der Bundesnetzagentur geforderte Wettbewerbersklausel für die Bahninfrastruktur sei rechtswidrig und die Entscheidung unanfechtbar, hieß es weiter.

Die Bundesnetzagentur hatte die für das Schienennetz zuständige Bahn-Tochter, die DB ⁠InfraGO, nach einer ⁠Beschwerde des italienischen Eisenbahnunternehmens Italo zu der Klausel verpflichtet. Diese sah vor, dass auf Strecken mit baustellenbedingt begrenzter Kapazität der DB Fernverkehr AG nur ein Anteil von maximal 60 bis 75 Prozent der verbleibenden Kapazitäten zugewiesen werden darf. Dies sollte gelten, sobald andere Verkehrsunternehmen dort auch vertaktet fahren wollen. Der italienische Betreiber von Hochgeschwindigkeitszügen Italo plant, ab 2028 ‌in den Markt einzusteigen. Das Unternehmen erklärte, man nehme den ‌Gerichtsbeschluss zur Kenntnis und warte auf die Urteilsbegründung. Man habe die nötigen Investitionen für die Beschaffung der neuen Zugflotte umgesetzt und sei weiter entschlossen, ab 2028 für wirksamen Wettbewerb im deutschen Markt ⁠zu sorgen.

GEWERKSCHAFT EVG: NUR FAIRER WETTBEWERB GUT FÜR BAHNKUNDEN

Die Netzagentur erklärte, sie halte eine solche Wettbewerbsklausel ‌weiter für "sachlich geboten, um den Wettbewerb auf ⁠der Schiene im Interesse der Fahrgäste zu fördern". Das Erstellen des Netzfahrplanes für 2028 werde allerdings ohne diese Einschränkung über die Bühne gehen. Die DB InfraGO begrüßte, dass das Urteil jetzt Klarheit schaffe: "Das ist auch angesichts der sehr knappen Kapazitäten ‌auf dem deutschen Schienennetz gut."

Die Bahn und die ⁠Eisenbahngewerkschaft EVG hatten wiederholt vor Nachteilen durch ⁠einen stärkeren Wettbewerb im Fernverkehr gewarnt. Sie argumentieren, dass Italo an gewinnträchtigen Verbindungen wie Hamburg–Berlin–München und München–Köln–Dortmund interessiert sei. Dies könne wiederum dazu führen, dass das Angebot zu weniger profitablen Strecken ausgedünnt werden könnte. EVG-Chef Martin Burkert sagte nun, das Gericht habe die Bundesnetzagentur vollkommen zurecht in die Schranken verwiesen. Die Behörde habe im Sommer eine Entscheidung getroffen, die den meisten Bahnkunden in Deutschland nicht mehr Konkurrenzkampf gebracht, sondern sie vom Fernverkehr ausgeschlossen hätte. "Die Deutsche Bahn muss sich dem Wettbewerb stellen, aber nur ein fairer ⁠Wettbewerb kann ein Gewinn für die Bahnkunden sein."

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)