Original-Research: AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): n.a.

^ Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG 08.10.2026 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH ISIN: DE000A3LE0J4 Anlass der Studie: Bericht H1 2026; Research-Update Empfehlung: n.a. seit: 08.10.2026 Kursziel: n.a. Letzte Ratingänderung: n.a. Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA Betriebsergebnis weiter positiv, Vorräte steigen, ASC7-Projektverkauf steht noch aus Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds (2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit EUR 2,75 Mio. unter dem Vorjahreswert von EUR 3,84 Mio. - wesentliche Beiträge dazu kamen erneut von den Bestandsveränderungen. Die Vorräte erreichten dementsprechend mit EUR 19,4 Mio. (31.12.2025: EUR 17 Mio.) einen neuen Höchststand, dürften sich nach dem Verkauf des Projektes ASC7 (hier steht der Eigenkapitalnachweis des Investors noch aus) jedoch merklich reduzieren. Das Betriebsergebnis in H1 2026 war mit EUR 0,46 Mio. (H1 2025: EUR 0,88 Mio.) weiter positiv, lag jedoch unter Vorjahr. Da jedoch Kursgewinne zu einem deutlich verbesserten Finanzergebnis führten, lag das Konzernergebnis nach Minderheiten mit EUR 0,2 Mio. deutlich über dem Vorjahreszeitraum (- EUR 0,619 Mio.). Klimaziele, damit verbundene Programme, derzeit hohe Preise für fossile Energie, sowie ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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