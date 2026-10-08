Original-Research: AustriaEnergy International GmbH (von BankM AG): n.a.

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Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG

08.10.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH

     Unternehmen:              AustriaEnergy International GmbH
     ISIN:                     DE000A3LE0J4

     Anlass der Studie:        Bericht H1 2026; Research-Update
     Empfehlung:               n.a.
     seit:                     08.10.2026
     Kursziel:                 n.a.
     Letzte Ratingänderung:    n.a.
     Analyst:                  Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA

Betriebsergebnis weiter positiv, Vorräte steigen, ASC7-Projektverkauf steht
noch aus

Die AustriaEnergy International GmbH (AEI), ein führender Standortentwickler
und Technologieintegrator im Bereich "Erneuerbare Energien-Projekte" in
Chile und Emittentin des besicherten und nicht nachrangigen Green Bonds
(2023/28; WKN: A3LE0J) hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026
vorgelegt. Die Betriebsleistung lag mit EUR 2,75 Mio. unter dem Vorjahreswert
von EUR 3,84 Mio. - wesentliche Beiträge dazu kamen erneut von den
Bestandsveränderungen. Die Vorräte erreichten dementsprechend mit EUR 19,4
Mio. (31.12.2025: EUR 17 Mio.) einen neuen Höchststand, dürften sich nach dem
Verkauf des Projektes ASC7 (hier steht der Eigenkapitalnachweis des
Investors noch aus) jedoch merklich reduzieren. Das Betriebsergebnis in H1
2026 war mit EUR 0,46 Mio. (H1 2025: EUR 0,88 Mio.) weiter positiv, lag jedoch
unter Vorjahr. Da jedoch Kursgewinne zu einem deutlich verbesserten
Finanzergebnis führten, lag das Konzernergebnis nach Minderheiten mit EUR 0,2
Mio. deutlich über dem Vorjahreszeitraum (- EUR 0,619 Mio.).

Klimaziele, damit verbundene Programme, derzeit hohe Preise für fossile
Energie, sowie ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein
positives Marktumfeld für Green Bonds.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=2a9939bf1d9f39fa026da1ef18d8864c

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=dda1365d-c2f1-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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2412502 08.10.2026 CET/CEST

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AustriaEnergy International EO-Schuldv. 2023(25/28)

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