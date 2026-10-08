Original-Research: Novogenia AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Novogenia AG - von GBC AG

08.10.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Novogenia AG

     Unternehmen:               Novogenia AG
     ISIN:                      DE000A3C35W0

     Anlass der Studie:         Researchstudie (Update)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  20,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Kerngeschäft wächst - operative Verbesserung trotz Belastungen im
Handelssegment

Die Novogenia AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatzrückgang
um 7,1 % auf 25,66 Mio. EUR (VJ: 27,62 Mio. EUR). Ausschlaggebend hierfür war
die Entwicklung im Handelssegment, dessen Umsätze infolge regulatorisch
bedingter Absatzrückgänge um 14,6 % auf rund 19,9 Mio. EUR (VJ: 23,3 Mio. EUR)
zurückgingen. Besonders betroffen war die Arzneimittelgattung Biologika, bei
der regulatorische Änderungen zu einem erhöhten Preisdruck für Importeure
führten. Positiv entwickelte sich hingegen das Kerngeschäft mit genetischen
Analysen und darauf basierenden personalisierten Produkten. Hier stiegen die
Umsätze laut Unternehmensangaben um rund 20 % auf etwa 5,8 Mio. EUR (VJ: 4,8
Mio. EUR). Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund der
weiterhin bestehenden Belastungen im Onlinevertrieb infolge von Änderungen
des Meta-Werbealgorithmus. Die daraus resultierenden niedrigeren
Konversionsraten konnten durch die positive Entwicklung anderer
Vertriebskanäle, insbesondere durch Apotheken- und Handelskooperationen
sowie individuelle Partnerschaften, mehr als kompensiert werden.

Trotz des Umsatzrückgangs verbesserte sich das EBIT leicht auf -4,68 Mio. EUR
(VJ: -4,88 Mio. EUR). Einerseits wirkte sich dabei der höhere Anteil
margenstärkerer DNA-Umsätze positiv aus, wodurch der Materialaufwand auf
17,33 Mio. EUR (VJ: 20,45 Mio. EUR) zurückging. Zum anderen werden zunehmend die
eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sichtbar. Nach dem weitgehenden
Abschluss der Investitionsphase in die IT-Infrastruktur konnten sowohl
externe Dienstleister als auch interne Personalkapazitäten reduziert werden.
Besonders hervorzuheben ist, dass die operative Verbesserung trotz des
Wegfalls hoher Sondereffekte erreicht wurde. Im Vorjahr hatten
Rückstellungsauflösungen noch mit 2,5 Mio. EUR zu den sonstigen betrieblichen
Erträgen beigetragen. Gleichzeitig verringerte sich das Finanzergebnis auf
2,67 Mio. EUR (VJ: 6,99 Mio. EUR), sodass das Nachsteuerergebnis im ersten
Halbjahr 2026 bei -1,90 Mio. EUR (VJ: 2,11 Mio. EUR) lag.

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2026 lag
insbesondere aufgrund der dargestellten Schwäche im Handelssegment unter
unseren Erwartungen. Nichtsdestotrotz gilt die mit der Veröffentlichung des
Geschäftsberichts 2025 ausgegebene Unternehmens-Guidance, wonach für das
laufende Geschäftsjahr 2026 ein moderat steigender Umsatz erwartet wird. Um
eine leichte Umsatzsteigerung zu erreichen, muss die Gesellschaft im zweiten
Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von mindestens rund 29 Mio. EUR (2. HJ 2025:
26,69 Mio. EUR) erwirtschaften.

Die erforderliche Umsatzsteigerung gegenüber dem ersten Halbjahr sollte zum
einen durch eine spürbare Belebung im Handelssegment erreicht werden. Nach
dem regulatorisch bedingten Rückgang im ersten Halbjahr zeigen die bis
August vorliegenden Umsatzzahlen laut Unternehmensangaben wieder einen
deutlich freundlicheren Trend. Unterstützend sollen die bereits
eingeleiteten Gegenmaßnahmen wirken, darunter die Erweiterung des
Produktangebots und die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Der Vorstand
geht daher für das zweite Halbjahr von einer deutlich stabileren Entwicklung
des Handelsgeschäfts aus. Parallel dazu sollte sich die positive Entwicklung
im Kerngeschäft fortsetzen. Unterstützend wirken dabei insbesondere die gut
laufenden, weniger onlineabhängigen Vertriebskanäle wie Apotheken- und
Handels-Kooperationen sowie der Vertrieb über einzelne Partner. Belastend
bleibt dagegen weiterhin die Entwicklung im Onlinevertrieb. Zwar bilden sich
die durch Änderungen des Meta-Werbealgorithmus verursachten Einschränkungen
sukzessive zurück, laut Unternehmensangaben verläuft die Erholung jedoch
langsamer als erhofft.

Vor dem Hintergrund der schwächeren Entwicklung im Handelssegment haben wir
unsere Umsatzprognose für 2026 auf 56,51 Mio.EUR (bisher: 58,60 Mio. EUR)
reduziert. Wir erwarten ein EBIT von -5,15 Mio. EUR. Aufgrund des positiven
Finanzergebnisses im ersten Halbjahr haben wir unsere Prognose für das
Nachsteuerergebnis dagegen auf -1,52 Mio. EUR (bisher: -3,21 Mio. EUR)
angehoben. Für das Jahr 2027 belassen wir unsere Umsatzprognose bei 70,95
Mio. EUR unverändert und rechnen mit einem EBIT von 1,26 Mio. EUR. Damit sollte
der operative Break-even überschritten werden. Mittelfristig gehen wir
insbesondere aufgrund der erwarteten höheren Wachstumsdynamik des
DNA-Geschäfts von einer deutlichen Skalierung aus. Aufgrund einer
konservativeren Vorgehensweise reduzieren wir jedoch unsere mittelfristigen
Umsatz- und Ergebnisprognosen.

Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir einen fairen Unternehmenswert
von 20,00 EUR (bisher: 24,75 EUR) je Aktie ermittelt. Die Kurszielreduktion ist
einerseits eine Folge der erfolgten Prognoseanpassungen. Andererseits hatten
die als Resultat des angehobenen risikolosen Zinssatzes erhöhten
Kapitalkosten ebenfalls einen kurszielmindernden Effekt. Wir vergeben
weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b9aa7042b4527fc620e3ff346eac9e17

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.10.2026 (08:43 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 08.10.2026 (10:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=35cc03fb-c2e6-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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