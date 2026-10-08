OTS: Mars GmbH / Mars stärkt Zukunftsfähigkeit in Deutschland: Rund 85 ...

Mars stärkt Zukunftsfähigkeit in Deutschland: Rund 85 Millionen Euro an Neuinvestitionen bis Ende 2027 geplant (FOTO) Unterhaching (ots) - - Geplantes Wachstum und kontinuierliches Engagement: Mars plant bis Ende 2027 (2026 - 2027) rund 85 Millionen Euro in seine deutschen Standorte zu investieren. Damit belaufen sich die gesamten mehrjährigen Investitionen des Unternehmens zwischen 2021 und 2027 auf über 235 Millionen Euro, wovon bereits mehr als 150 Millionen Euro realisiert wurden. - Langfristige Tradition: Die Investitionen knüpfen an das rund 70-jährige Engagement von Mars in Deutschland an und unterstreichen den langfristigen Beitrag des Unternehmens zur heimischen Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft. Das internationale Familienunternehmen Mars mit bekannten Marken wie M&M´S®, Extra®, Ben's Original®, Sheba® und Royal Canin® unterstreicht seine langfristige Verbundenheit mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und gibt Pläne für Investitionen in Höhe von rund 85 Millionen Euro in seine lokalen Standorte in den Jahren 2026 und 2027 bekannt. Diese nächste Investitionsphase baut auf mehr als 150 Millionen Euro auf, die bereits zwischen 2021 und 2025 in Modernisierung, Erweiterung und Nachhaltigkeit flossen. Zusammen bringen diese Initiativen die gesamten mehrjährigen Investitionen von Mars in Deutschland auf über 235 Millionen Euro. Ziel ist es, technologische Innovationen voranzutreiben, Produktionsprozesse zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem deutschen Markt langfristig abzusichern. "Deutschland ist ein wichtiger Markt und ein industrieller Pfeiler für Mars in Europa. Mit diesen Investitionen stärken wir die Zukunftsfähigkeit unserer Standorte, setzen auf fortschrittliche Technologien und sichern damit gleichzeitig die verlässliche Herstellung weltweit beliebter Marken, die die Menschen hierzulande seit Generationen begleiten", sagt Carsten Simon, Geschäftsführer von Mars Wrigley DACH. "Als Familienunternehmen denken wir in Generationen, nicht in Quartalen. Diese langfristige Perspektive bedeutet auch, verantwortungsvoll zu wachsen - und diese nächste Investitionsphase ist ein entscheidender Schritt, um unsere lokale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken." Investitionen mit klarem Fokus: Modernisierung, Qualität und Nachhaltigkeit Mars ist seit rund 70 Jahren in Deutschland fest verwurzelt und investiert kontinuierlich in die Modernisierung seiner heimischen Produktionskapazitäten wie den traditionsreichen Standorten Verden (seit 1959) in Niedersachen und Viersen (seit 1979) in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt stellt Mars in Deutschland jedes Jahr Hunderte Millionen Schokoladen- und Tiernahrungsprodukte her (rund 200.000 Tonnen). Viersen allein produziert rund 10 Millionen Schokoladenprodukte täglich. Damit zählt Viersen zu den weltweit größten Mars Schoko-Keks-Riegel-Fabriken. Allein rund 60 Millionen Euro flossen in den letzten vier Jahren (2022 bis Ende 2026) in die Modernisierung und Kapazitätserweiterung des Standorts Viersen, der zugleich weltweit exklusiver Produktionsstandort für Balisto ist und im vollkontinuierlichen Schichtsystem (24/7) auch international bekannte Marken wie Twix® und einige Komponenten von Celebrations® herstellt. Um der erhöhten Marktnachfrage nach Twix® zu entsprechen, wurde in Viersen beispielsweise eine zusätzliche Verpackungsstraße an einer bestehenden Linie installiert. Dadurch können rund 3,5 kt/Jahr (= 3.500 t) mehr Twix® produziert werden. Bis Ende 2027 sind weitere rund 44 Millionen Euro geplant - vor allem für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität und Sicherheit, die Automatisierung von Prozessen, die Qualifizierung der Mitarbeitenden und die Vorbereitung auf zukünftige Verpackungsanforderungen der EU (z.B. an Papierverpackungen). Zusätzliche Mittel sind für den Austausch von Maschinen bestimmt, die auf die Effizienz der Produktherstellung sowie auf die Qualität unserer Produkte einzahlen und zugleich die Sicherheit und Ergonomie des Arbeitsplatzes an den Produktionslinien für unsere Mitarbeitenden langfristig verbessern. Auch in der Tiernahrungs-Produktionsstätte in Verden entstehen führende Marken "Made in Germany" wie Whiskas®, Sheba®, Cesar® und Kitekat®. Der Standort ist zugleich das globale Zentrum für die Forschung an Nasstierfutter. In den vergangenen fünf Jahren (2021-2025) flossen rund 59 Millionen Euro in die Infrastruktur des deutschen Tiernahrungsbereichs. Zu den Meilensteinen in Verden gehören eine neue Warenannahme, eine neue Siloanlage sowie modernisierte Büroräume für Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Bis Ende 2027 sind dort weitere Investitionen von über 18 Millionen Euro vorgesehen, unter anderem für neue Maschinen und Anlagen für die Produktion von Sheba® Multipacks. Zudem sind bis Ende 2027 Investitionen von rund 6 Millionen Euro in die Installation einer neuen Portionsbeutel-Verpackungslinie (Pouch-Linie) geplant. Langfristige Wertschöpfung in Deutschland und Europa Die laufenden Investitionen in die deutschen Standorte spiegeln das Engagement von Mars wider, "in Europa für Europa zu produzieren" - um die Verbraucher*innen im Inland zu beliefern und Produkte in mehr als 100 Länder weltweit zu exportieren. In Deutschland allein ist Mars mit über 5.800 Mitarbeitenden an mehr als 90 Standorten und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro eine feste Größe in der deutschen Wirtschaft. Das vielfältige deutsche Portfolio umfasst beliebte Marken aus den Bereichen Süßwaren (wie M&M's®, Snickers® und Twix®), Kaugummi (wie Airwaves® und Extra®), Lebensmittel (Ben's Original®), Tiernahrung (wie Sheba®, Whiskas®, Cesar® und Royal Canin®) sowie Tiergesundheitsleistungen durch AniCura und Antech. In diesem Jahr feiert das Unternehmen zudem besondere Meilensteine in Deutschland: das 50-jährige Jubiläum des Twix®-Riegels und das 65-jährige Jubiläum des beliebten Mars®-Riegels auf dem deutschen Markt. *** Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2025 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 5.800 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT(TM), KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES(TM), CATSAN(TM) und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie EXTRA® und AIRWAVES®. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL(TM) und MIRÁCOLI®. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier (https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/articles/klimaziele) mehr zu unseren Klimazielen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: http://www.mars.de/ . Folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/mars/ , https://www.facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_dach/. (https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?u rl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmars_dach%3Fstkn%3DMTFsanZvaWtreWFjYg%3D%3D &data=05%7C02%7Ckarolin.koehler%40effem.com%7Ce1e77751454f425a33c708df2396fe1b%7 C2fc13e34f03f498b982a7cb446e25bc6%7C0%7C0%7C639268803563753710%7CUnknown%7CTWFpb GZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpb CIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hAfwX%2BC3slkpFxyP6DVQfwAto4oNeUuYz0%2B%2 Br0JJnjk%3D&reserved=0) Pressekontakt: Mars GmbH Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Karolin Köhler T: +49 89 66 510 206 E: mailto:presse@mars.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/161463/6367278 OTS: Mars GmbH