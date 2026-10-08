Was bewegt die Aktie?

Palantir zeigt in den vergangenen Tagen eine klare relative Stärke. Die Aktie läuft stärker als der Nasdaq, der S&P 500 und europäische Werte. Damit gehört sie aktuell zu den auffälligsten Titeln im Marktumfeld. Gleichzeitig nähert sich der Kurs wieder dem 52-Wochenhoch.

Der Bereich um 200 US-Dollar ist charttechnisch wichtig. Knapp darunter liegt ein Widerstandsniveau, das den nächsten Schritt der Aktie prägt. Die vorangegangene Konsolidierung ist eng geworden, die Schwankungsbreite nimmt ab. Ein Ausbruch aus dieser engen Seitwärtsphase kann den Kurs schnell in Richtung 207 US-Dollar führen.

Die positiven Impulse kommen auch aus der Bewertung durch große Häuser. Yorkville Ives führt Palantir mit Outperform und einem Kursziel von 250 US-Dollar. Goldman Sachs hat die Aktie von neutral auf kaufen hochgestuft und nennt 230 US-Dollar als kurzfristiges Kursziel. Goldman Sachs geht zudem von einer überdurchschnittlichen Entwicklung im Jahr 2027 aus.

Der zentrale Wachstumspunkt bleibt der produktive Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen, Behörden, Regierungen und Verteidigungsbereichen. Palantir steht hier für KI-Werkzeuge in einer geschlossenen Architektur. Das ist wichtig, weil Unternehmen Informationen im eigenen Haus halten können und ihre Daten auch bei KI-Anwendungen kontrollieren. Palantir ist in diesem Bereich die klarste Aktie.

Die Bewertung verlangt trotzdem Disziplin. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt um 100 und signalisiert eine hohe Bewertung. Gleichzeitig liegt das PEG-Ratio bei 1,9. Dadurch entsteht ein ausgewogeneres Bild: Die Aktie ist teuer, doch das starke Wachstum relativiert einen Teil dieser Bewertung.

Charttechnik

Die kurzfristige Zielzone liegt bei 213 bis 214 US-Dollar. Sie ergibt sich aus der kleinen Konsolidierung und passt auch zum vorherigen Kursimpuls, der an das Ende der Korrektur angesetzt wird. Darüber liegen 230 US-Dollar und 250 US-Dollar als weitere Zielmarken.

Aus der großen fünfwelligen Abwärtsbewegung ergeben sich langfristige Ziele zwischen 270 und 310 US-Dollar. Nach neuen Hochs kann eine A-C-Korrektur folgen; der übergeordnete Zielbereich bleibt davon unberührt.

Martins Einschätzung

Palantir bleibt eine hochbewertete Wachstumsaktie mit starker relativer Stärke und klaren Kursmarken. Kurzfristig steht der Bereich 213 bis 214 US-Dollar im Fokus, für die Investmentposition bleibt der Bereich von 270 bis 310 US-Dollar maßgeblich.