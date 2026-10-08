Pepsi senkt Gewinnziel - Steigende Kosten und schwache Nachfrage

(Technische Wiederholung, ⁠keine Änderung am Text)

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - Ein schwächelndes Nordamerika-Geschäft und steigende Kosten trüben die Bilanz von PepsiCo. Der Getränke- und Knabberartikel-Hersteller senkte daher am Donnerstag sein ‌Gewinnziel für das Gesamtjahr. Er rechne nur noch mit einem Anstieg des währungsbereinigten Nettoergebnisses um ein bis zwei ⁠Prozent. ⁠Bislang hatte er ein Plus am unteren Ende einer Spanne von vier bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. Der organische Umsatz werde voraussichtlich um etwa drei statt um zwei bis vier Prozent wachsen. Konzernchef ‌Ramon Laguarta kündigte zusätzliche Sparmaßnahmen ‌an, um die höheren Kosten abzufedern.

Pepsi leidet ebenso wie die Konkurrenz unter den steigenden Energiekosten seit dem Ausbruch des ⁠Krieges zwischen den USA und dem Iran. Gleichzeitig dämpft ‌die anziehende Inflation die ⁠Konsumlaune.

Im dritten Quartal lief es für Pepsi jedoch besser als erwartet. Dies verdanke sein Unternehmen der Widerstandsfähigkeit des internationalen Geschäfts, betonte Laguarta. Die Erlöse stiegen ‌den Angaben zufolge um ⁠5,6 Prozent auf 25,27 ⁠Milliarden Dollar. Weil sich die operative Gewinnmarge um 0,35 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent verschlechterte, legte der Reingewinn nur um unterdurchschnittliche zwei Prozent zu und lag bei 2,34 Dollar je Aktie. Analysten hatten jedoch ein stagnierendes Ergebnis befürchtet.

(Bericht von Hakan Ersen; unter Mitarbeit von Anuja Bharat Mistry, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)