Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu AfD nach Sachsen-Anhalt

dpa-AFX · Uhr
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COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu AfD nach Sachsen-Anhalt:

"Breitbeiniges Auftreten ist zurzeit so etwas wie die Standardeinstellung bei der AfD. Und klar: Die Wahlergebnisse geben der AfD derzeit auch begründeten Anlass dafür. Als sich Ulrich Siegmund kürzlich sehr optimistisch zeigte, dass er im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt werden würde, wusste man trotzdem nicht: Simuliert er Stärke oder hat er sich die nötigen Stimmen gesichert? Wer den am äußersten rechten Rand stehenden Putin-Fan Hans-Thomas Tillschneider wählt, dürfte mit dem betont freundlich auftretenden Siegmund als Ministerpräsidenten kein Problem haben. Es war ein Test und eine vertrauensbildende Maßnahme für die offenkundig getroffene Absprache. Nur mit wem? Die AfD spricht explizit von Abgeordneten der CDU. Das Interesse der Rechten an der Erzählung ist naheliegend: Zwietracht bei der Union und damit auch bei der Koalition im Bund säen."/yyzz/DP/nas

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