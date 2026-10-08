Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zur Zwischenbilanz Staatsmodernisierung

dpa-AFX · Uhr
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PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zur Zwischenbilanz Staatsmodernisierung:

"Wer wissen will, was in Deutschland schiefläuft, muss keine Kabinettsvorlagen lesen. Ein Gespräch mit dem Bauunternehmer, dem Arzt oder dem Bäcker genügt. Jeder erzählt von Nachweisen, die niemand braucht, von Regeln, die niemand versteht, und von Genehmigungen, auf die er endlos wartet. Ein Staat, der seine Bürger beschäftigt, statt ihre Anliegen zügig zu erledigen, verspielt Vertrauen. Es ist überfällig, dass die Bundesregierung ihn modernisiert. Die Vorhaben weisen in die richtige Richtung. Wer ein überflüssiges Formular online ausfüllen lässt, hat jedoch keinen Ballast abgeworfen. Modernisierung beginnt mit der Frage, welche Vorschrift überhaupt nötig ist. Der im Kabinett vorgelegte Zwischenbericht zeigt, wie weit Anspruch und Wirklichkeit noch auseinanderklaffen."/yyzz/DP/nas

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