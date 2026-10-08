Regierung erhöht Prognose und rechnet mit 1,3 Prozent Wachstum für 2026

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent. Damit blickt sie deutlich optimistischer auf die wirtschaftliche Entwicklung als noch im Frühjahr, als sie von 0,5 Prozent ausgegangen war./hrz/DP/nas

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