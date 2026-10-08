Regierung erhöht Prognose: "Wir haben die Talsohle hinter uns gelassen"

Berlin, 08. Okt (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung blickt optimistischer auf die Konjunktur in Deutschland und sorgt mit höheren Staatsausgaben für Impulse. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde in diesem Jahr voraussichtlich um 1,3 Prozent steigen und 2027 um weitere 1,1 Prozent zulegen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag zur Herbstprognose mit. 2028 soll es dann langsamer um nur noch 0,6 Prozent bergauf gehen. "Wir haben die Talsohle hinter uns gelassen, die deutsche Wirtschaft wächst wieder", sagte Ressortchefin Katherina Reiche. "Das ist ‌ein wichtiges Signal, aber es ist nur der Anfang." Jetzt müsse es darum gehen, aus der Erholung eine wirtschaftliche Dynamik zu machen. "Unser Anspruch ist klar: Deutschland muss wieder zurück an die Spitze", sagte die CDU-Politikerin. Dafür müsse es weitere Reformen geben.

Trotz ⁠des Konflikts im Nahen ⁠Osten und gestiegener Energiepreise habe es im ersten Halbjahr eine kräftige Erholung gegeben. Getragen wird die Belebung vor allem durch die schuldenfinanzierten Investitionen des Staates in die Infrastruktur und die Aufrüstung der Bundeswehr, aber auch durch Schwung vom Außenhandel. "Dagegen dürfte sich der private Konsum trotz anhaltender Reallohnzuwächse als Folge des energiepreisbedingten Verbraucherpreisanstiegs zunächst noch verhalten entwickeln", hieß es. Zum Vergleich: Das Ministerium erwartet dieses Jahr ein kräftiges Plus von 2,6 Prozent beim Staatskonsum, aber nur ein Anziehen beim Privatkonsum von mageren 0,3 Prozent. Auch die privaten Investitionen ‌dürften sich erst im Verlauf des kommenden Jahres schrittweise erholen.

KRIEGE BREMSEN KONJUNKTUR

Wie es konjunkturell ‌weitergeht, hängt laut der Herbstprognose wesentlich vom Verlauf der Kriege im Iran und der Ukraine ab. Eine nachhaltige Lösung dieser Krisen, die auch zu sinkenden Energiepreisen führen dürfte, würde die Erholung beschleunigen, erklärte das Ministerium. Umgekehrt könnten anhaltend hohe Rohstoff- und Energiepreise Firmen und Verbraucher stärker belasten.

Bisher hatte ⁠das Ministerium für 2026 nur 0,5 Prozent Wachstum erwartet und für 2027 mit plus 0,9 Prozent gerechnet. Zuletzt hatten auch die führenden ‌Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Schätzung im Herbstgutachten erhöht. Die Regierungsberater sagen für dieses Jahr ⁠ebenfalls 1,3 Prozent Wachstum voraus und gehen für 2027 von einem BIP-Anstieg von 1,1 Prozent aus. Für 2028 prognostizieren die Institute jedoch nur plus 0,4 Prozent.

Der Nahost-Krieg trifft viele Verbraucher über die Inflation und hier vor allem über die stark gestiegenen Preise für Benzin und Diesel. Die Regierung rechnet dieses Jahr mit einer Teuerungsrate von durchschnittlich 2,7 Prozent, ‌2027 sogar mit 3,0 Prozent. 2028 dürften es noch 2,2 Prozent sein.

DIHK ⁠FORDERT REFORMEN - "AUFSCHWUNG IST TEUER ERKAUFT"

Die Wirtschafts-Lobby mahnte zu Reformen, ⁠um den Standort attraktiver zu machen. "Dieser Aufschwung ist teuer erkauft - er beruht vor allem auf steigenden Exporten in den EU-Binnenmarkt sowie auf schuldenfinanzierten Staatsausgaben aus dem Sondervermögen und den Verteidigungsinvestitionen", erklärte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). "Ohne substanzielle wirtschaftspolitische Reformen hat dieser Aufschwung nur ein kurzes Haltbarkeitsdatum."

Die Stimmung im Mittelstand hellt sich derweil nur langsam auf, und auch die Investitionsbereitschaft ist so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr, wie aus der Herbstumfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform unter rund 1200 Firmen hervorgeht. "Deutschland lebt derzeit von der Hoffnung", sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. "In der Realität der allermeisten Unternehmen aber sind die Belastungen weiter zu hoch und die Insolvenzzahlen steigen."

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland kletterte zwar nach Berechnungen des IWH-Instituts aus Halle im September, zum Jahresende hin zeichnet sich jedoch Entspannung ⁠ab. Die Firmenpleiten seien weiter auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. "Für das vierte Quartal darf insgesamt mit rückläufigen Insolvenzzahlen gerechnet werden."

(Bericht von Klaus Lauer und Holger Hansen, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)