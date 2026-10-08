Regierung erhöht Prognose: "Wir haben die Talsohle hinter uns gelassen"

- von Klaus Lauer ⁠und Holger Hansen und Maria Martinez

Berlin, 08. Okt (Reuters) - Die Bundesregierung blickt optimistischer auf die deutsche Konjunktur und sorgt mit höheren Staatsausgaben für wichtige Impulse. "Wir haben die Talsohle hinter uns gelassen, die deutsche Wirtschaft wächst wieder", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche am Donnerstag zur neuen Herbstprognose. "Das ist ein wichtiges Signal, aber es ist nur der Anfang." Jetzt müsse es darum gehen, aus der Erholung eine wirtschaftliche Dynamik zu machen. "Unser Anspruch ist klar: Deutschland muss wieder zurück an die ‌Spitze", sagte die CDU-Politikerin. Dafür brauche es weitere Reformen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um 1,3 Prozent steigen und 2027 um weitere 1,1 Prozent zulegen, erklärte Reiche. 2028 soll es dann langsamer um nur noch 0,6 Prozent bergauf gehen.

Getragen wird die Belebung vor allem durch die schuldenfinanzierten Investitionen ⁠des Staates in die ⁠Infrastruktur und die Aufrüstung der Bundeswehr, aber auch durch Schwung vom Außenhandel. Dagegen bleibe der private Konsum trotz anhaltender Reallohnzuwächse als Folge des energiepreisbedingten Anstiegs der Inflation zunächst verhalten, sagte Reiche. Zum Vergleich: Das Ministerium erwartet dieses Jahr ein kräftiges Plus von 2,6 Prozent beim Staatskonsum, aber nur ein Anziehen beim Privatkonsum von 0,3 Prozent. Auch die privaten Investitionen dürften sich erst 2027 schrittweise erholen.

MEHR PRIVATINVESTITIONEN NÖTIG - KRIEGE BREMSEN KONJUNKTUR

Mit dem Sondervermögen leiste die öffentliche Hand zwar einen großen konjunkturellen Schub, sagte Reiche. "Aber kein staatliches Geld kann private Investitionen auffangen, die wir brauchen, um das Wachstumspotential ‌zu heben." Rund 80 Prozent aller Investitionen würden mit privatem Geld gestemmt und nur 20 ‌Prozent vom Staat - "und wir können uns nicht nur auf die 20 Prozent verlassen", warnte die Ministerin. Die dringend nötigen Reformen müssten dazu beitragen, dass es sich in Deutschland wieder mehr lohne, zu investieren, Firmen zu gründen, Jobs zu schaffen und Gewinn zu machen. Die Regierung wolle in gut einer Woche beim ersten Investitionsgipfel ⁠in Berlin unter Investoren aus aller Welt dafür werben, "dass Deutschland ein guter Standort zum Investieren ist", betonte Reiche.

Wie es konjunkturell weitergeht, hängt laut Herbstprognose stark ‌vom Verlauf der Kriege im Iran und der Ukraine ab. Eine nachhaltige ⁠Lösung dieser Krisen würde zu sinkenden Energiepreisen führen. Umgekehrt könnten anhaltend hohe Rohstoff- und Energiekosten Firmen und Verbraucher belasten.

Bisher hatte das Ministerium für 2026 nur 0,5 Prozent Wachstum erwartet und für 2027 mit plus 0,9 Prozent gerechnet. Zuletzt hatten auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Schätzung im Herbstgutachten erhöht. Die Regierungsberater sagen für dieses Jahr ebenfalls 1,3 Prozent Wachstum voraus und gehen für 2027 von einem ‌BIP-Anstieg von 1,1 Prozent aus. Für 2028 prognostizieren die Institute jedoch nur plus ⁠0,4 Prozent.

Der Nahost-Krieg trifft viele Verbraucher über die Inflation und ⁠hier - trotz des Tankrabatts - über die gestiegenen Preise für Benzin und Diesel. Die Regierung rechnet dieses Jahr mit einer Teuerungsrate von durchschnittlich 2,7 Prozent, 2027 sogar mit 3,0 Prozent. 2028 dürften es noch 2,2 Prozent sein.

DIHK FORDERT REFORMEN - "AUFSCHWUNG IST TEUER ERKAUFT"

Die Wirtschafts-Lobby mahnte zu Reformen, um den Standort attraktiver zu machen. "Dieser Aufschwung ist teuer erkauft - er beruht vor allem auf steigenden Exporten in den EU-Binnenmarkt sowie auf schuldenfinanzierten Staatsausgaben aus dem Sondervermögen und den Verteidigungsinvestitionen", erklärte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK). "Ohne substanzielle wirtschaftspolitische Reformen hat dieser Aufschwung nur ein kurzes Haltbarkeitsdatum."

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall erklärte, alle wüssten, "dass das kein selbsttragendes Wachstum ist". Der Handwerksverband (ZDH) betonte, die Wirtschaft könne sich keinen Reformaufschub leisten. Die Regierung müsse hier nachlegen und dürfe sich nach den enttäuschenden Ergebnissen der Landtagswahlen nicht nur ihre Wunden lecken.

Die Stimmung im Mittelstand hellt sich nur langsam auf, und die ⁠Investitionsbereitschaft ist so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr, wie aus der Herbstumfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. "Deutschland lebt derzeit von der Hoffnung", sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch.

(Bericht von Klaus Lauer, Holger Hansen und Maria Martinez, Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)