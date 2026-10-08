Rückschlag für Monte dei Paschi im Abwehrkampf gegen Intesa

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Mailand, 08. ⁠Okt (Reuters) - Die Verteidigungsstrategie von Monte-dei-Paschi-Chef Luigi Lovaglio gegen eine Übernahme durch den Rivalen Banca Intesa Sanpaolo droht zu scheitern. Der italienische Unternehmer Gaatenao Caltagirone, der 10,3 Prozent an der Banca Monte dei Paschi (MPS) aus Siena ‌hält, erklärte am Donnerstag, er werde auf der Hauptversammlung am 29. Oktober gegen die von Lovaglio vorangetriebenen Übernahmeangebote für die Banco BPM ⁠und den ⁠Vermögensverwalter Banca Generali stimmen. Der MPS-Chef hatte die Doppel-Übernahme vorgeschlagen, um die eigene Bank gewichtiger zu machen und die Übernahmepläne von Marktführer Intesa zu durchkreuzen. Caltagirone machte auch deutlich, dass er gegen eine Fusion von MPS mit Mediobanca wäre, die seit dem vergangenen Jahr ‌MPS gehört.

Auch bei der französischen Credit Agricole ‌stößt Lovaglio auf Widerstand. Deren Chef Olivier Gavalda sagte in Frankfurt, seine Bank werde ihre Beteiligung von 29,3 Prozent an der Banco BPM nicht ⁠an MPS verkaufen. Die Offerte sei "nicht attraktiv genug".

Intesa ist schon jetzt die ‌größte Bank des Landes vor ⁠UniCredit. Sie will die als älteste Bank der Welt geltende Monte dei Paschi aufspalten. Rund die Hälfte der gut 1200 Filialen sowie die Zentrale in Siena sollen an die vom Versicherer ‌Unipol beherrschte BPER Banca gehen, die ⁠dann unter dem Traditionsnamen Monte dei ⁠Paschi auftreten würde. Den Rest würde Intesa unter der Marke Mediobanca weiterführen. Zwei weitere MPS-Großaktionäre, die Delfin-Holding der Unternehmerfamilie Del Vecchio (17,6 Prozent) und die Edizione-Holding der Familie Benetton (1,45 Prozent) hatten sich bereits zuvor für die Intesa-Pläne ausgesprochen. Damit schwinden die Chancen, dass Lovaglio am 29. Oktober den nötigen Rückhalt der Aktionäre für seinen Doppelschlag gegen Intesa bekommt.

(Bericht von Giulia Segreti und Tom SimsGeschrieben von ⁠Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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