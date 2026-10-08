Samsung: Ich sehe eine klare Unterbewertung

Was bewegt die Aktie?

Samsung liefert operativ sehr starke Zahlen. Der Umsatz stieg im Vorjahresvergleich um 127 Prozent, der operative Gewinn um 780 Prozent. Der operative Gewinn lag bei umgerechnet rund 71 Milliarden Euro in einem Quartal. Damit reiht sich das jüngste Zahlenwerk in eine Serie ein: Es war das vierte Rekordergebnis in Folge.

Die Aktie verliert dennoch 3,2 Prozent. Umsatz und Gewinn lagen unter den Erwartungen. Genau darin liegt die Spannung: Dreistellige Wachstumsraten beim Umsatz und ein Gewinnsprung treffen auf Verkäufe im Markt. Die schlechte Stimmung am Aktienmarkt und im Speicherbereich belastet den Kurs zusätzlich.

Der fundamentale Hintergrund bleibt stark, weil die Nachfrage die Produktionskapazitäten deutlich übersteigt. Samsung erwartet frühestens Ende 2027 eine Entspannung. SK Hynix und Micron rechnen sogar frühestens 2028 mit einer Entspannung. Trendforce sieht DRAM weiter in sehr engen Angebotsverhältnissen. Auch Nand und HDDs bleiben eng, während GPU inzwischen ausgeglichen ist.

Diese Angebotslage unterstützt die Preise. Trendforce rechnet für das vierte Quartal mit weiteren Preissteigerungen von zehn bis 15 Prozent, nachdem die Preise im zweiten Quartal bereits um rund 60 Prozent gestiegen waren. Damit bleibt der Speicherzyklus für Samsung sehr profitabel.

Zusätzlich steht die Foundry-Sparte als attraktiver Bereich bereit. Samsung soll im laufenden Jahr rund 73 Milliarden Euro an Investoren ausschütten, entweder über Aktienrückkäufe oder Dividenden. Samsung präzisiert die vorläufigen Zahlen am 29. Oktober. Die verfehlten Erwartungen bleiben der Belastungsfaktor, während das enorme Wachstum sichtbar bleibt.

Charttechnik

Übergeordnet bleibt das charttechnische Bild bei Samsung intakt. Auf der Oberseite liegt ein markantes Widerstandslevel, auf der Unterseite verläuft eine steigende Trendlinie. Daraus entsteht ein Dreieck. Bei einem Ausbruch nach oben hat die Aktie gute Chancen auf einen Anstieg; alte Hochs wären die ersten Ziele. Ein Anstieg über 5.000 US-Dollar braucht mehr Käufer.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 4,2 zählt Samsung zu den am stärksten unterschätzten Aktien im Markt. Der Speicherzyklus, mögliche Preissteigerungen und Ausschüttungen sprechen für ein späteres Rerating. Dafür müssen Käufer zurückkommen; dann kann die Bewertung die operative Entwicklung stärker widerspiegeln.