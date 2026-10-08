SNB-Vize Martin sieht keinen Grund für Kurswechsel

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Martigny, Schweiz ⁠08. Okt (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht trotz des steigenden Inflationsdrucks keinen Anpassungsbedarf bei ihrer Geldpolitik. "Wir bewegen uns weiterhin klar innerhalb der Preisstabilitätsspanne von null bis zwei Prozent", sagte ‌SNB-Vizepräsident Antoine Martin am Donnerstag auf einer Veranstaltung in Martigny. "Daher sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bedarf, ⁠unsere Geldpolitik ⁠zu ändern." Martin betonte, die Inflation in der Schweiz sei niedriger und stabiler als in vielen anderen Ländern. Die Notenbank beobachte zudem keine weiteren inflationären Effekte, die auf die übrige Wirtschaft übergreifen würden. "Natürlich sind diese ‌Prognosen weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, ‌insbesondere angesichts der geopolitischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Krieg im Iran, der noch nicht beendet ist", fügte er ⁠hinzu.

Die Schweizer Wirtschaft laufe derzeit aber "sehr gut", sagte Martin. ‌Zwar habe der Schweizer Franken ⁠in den vergangenen Monaten abgewertet, inflationsbereinigt sei die Währung jedoch seit 2020 stabil geblieben. Die Teuerung in der Schweiz ist in den vergangenen Monaten gestiegen, ‌hauptsächlich aufgrund höherer Ölpreise ⁠infolge des Nahostkonflikts. Die Inflationsrate ⁠zog im September auf 1,0 Prozent an – den höchsten Wert seit gut zwei Jahren, wie offizielle Daten in der vergangenen Woche zeigten. Dies schürte an den Märkten die Erwartung, dass die SNB ihren Leitzins im Dezember von null Prozent anheben könnte.

(Bericht von Emma Farge, bearbeitet von Marleen Käsebier, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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