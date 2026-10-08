Südzucker: Ich werde bei der Aktie vorsichtig

Was bewegt die Aktie?

Die Kursreaktion wirkt auf den ersten Blick hart: Die Südzucker-Aktie liegt 4,7 Prozent im Minus. Zuvor hatte die Aktie nach den Halbjahreszahlen noch positiv reagiert und ein Hoch bei 12,60 Euro erreicht. Danach fiel der Kurs deutlich und steht bei 11,80 Euro.

Die Zahlen selbst liefern zunächst einen klaren Fortschritt. Im ersten Halbjahr erzielte Südzucker einen Überschuss von 61 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr im gleichen Zeitraum ein Verlust von 60 Millionen Euro angefallen war. Damit hat sich das Ergebnis um rund 120 Millionen Euro verbessert, während der Umsatz mit 4,19 Milliarden Euro nahezu stabil blieb und nur um 0,3 Prozent zurückging.

Auch operativ zeigt sich eine deutliche Verbesserung. Die operative Ergebniskennzahl stieg um 60 Prozent von 189 Millionen Euro auf mehr als 300 Millionen Euro. Den größten Beitrag lieferte Crop Energies: Dort stieg das Ergebnis von vier Millionen Euro im Vorjahr auf 68 Millionen Euro. Zusätzlich entwickelten sich die Bereiche Spezialitäten und Stärke sehr gut.

Das Zuckergeschäft bleibt der schwächste Bereich, macht aber ebenfalls Fortschritte. Der Verlust verringerte sich von 46 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr hält Südzucker an der Prognose fest: Der Umsatz soll 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro erreichen, die Ergebniskennzahl 540 bis 680 Millionen Euro.

Der Verkaufsdruck hängt daher eher mit dem Zuckerpreis zusammen. Zucker stieg in den vergangenen Wochen von unter 14 US-Dollar auf 20,85 US-Dollar und erreichte ein klares Widerstandsniveau. Zugleich zeigen die Commercials eine sehr große Netto-Short-Position. Produzenten sichern bei stark steigenden Preisen künftige Verkaufspreise ab. Zusammen mit der saisonal schwächeren Phase bis Anfang nächsten Jahres spricht das für ein vorsichtigeres Bild bei der Aktie.

Charttechnik

Beim Zuckerpreis liegt der relevante Widerstand bei 20,85 US-Dollar. Der Anstieg von unter 14 US-Dollar bis an dieses Niveau fiel sehr dynamisch aus. Zusammen mit der großen Netto-Short-Position der Commercials spricht das dafür, dass die Aufwärtsbewegung beim Zuckerpreis vorerst ihr Hoch erreicht hat. Für die Südzucker-Aktie ist das wichtig, weil sie normalerweise dem Zuckerpreis folgt und nun bereits vorher fällt.

Martins Einschätzung

Die operative Verbesserung ist bei Südzucker deutlich, weil Umsatz und Ergebnis besser aussehen als im Vorjahr. Für die Aktie überwiegt aktuell trotzdem die Vorsicht: Der Zuckerpreis steht am Widerstand, die Commercials sind stark gegen fallende Preise abgesichert, und die saisonal schwächere Phase läuft bis Anfang nächsten Jahres.