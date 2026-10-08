Zuckerpreis setzt die Aktie unter Druck

Südzucker: Ich werde bei der Aktie vorsichtig

onvista · Uhr

Südzucker hat im ersten Halbjahr aus einem Verlust von 60 Millionen Euro einen Überschuss von 61 Millionen Euro gemacht. Die Aktie reagierte zunächst positiv, fiel dann aber von 12,60 Euro im Hoch auf 11,80 Euro. Der stark gestiegene Zuckerpreis und die saisonal schwächere Phase sprechen für Vorsicht.

onvista bei Google bevorzugen

Was bewegt die Aktie?

Die Kursreaktion wirkt auf den ersten Blick hart: Die Südzucker-Aktie liegt 4,7 Prozent im Minus. Zuvor hatte die Aktie nach den Halbjahreszahlen noch positiv reagiert und ein Hoch bei 12,60 Euro erreicht. Danach fiel der Kurs deutlich und steht bei 11,80 Euro.

Die Zahlen selbst liefern zunächst einen klaren Fortschritt. Im ersten Halbjahr erzielte Südzucker einen Überschuss von 61 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr im gleichen Zeitraum ein Verlust von 60 Millionen Euro angefallen war. Damit hat sich das Ergebnis um rund 120 Millionen Euro verbessert, während der Umsatz mit 4,19 Milliarden Euro nahezu stabil blieb und nur um 0,3 Prozent zurückging.

Auch operativ zeigt sich eine deutliche Verbesserung. Die operative Ergebniskennzahl stieg um 60 Prozent von 189 Millionen Euro auf mehr als 300 Millionen Euro. Den größten Beitrag lieferte Crop Energies: Dort stieg das Ergebnis von vier Millionen Euro im Vorjahr auf 68 Millionen Euro. Zusätzlich entwickelten sich die Bereiche Spezialitäten und Stärke sehr gut.

Das Zuckergeschäft bleibt der schwächste Bereich, macht aber ebenfalls Fortschritte. Der Verlust verringerte sich von 46 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr hält Südzucker an der Prognose fest: Der Umsatz soll 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro erreichen, die Ergebniskennzahl 540 bis 680 Millionen Euro.

Der Verkaufsdruck hängt daher eher mit dem Zuckerpreis zusammen. Zucker stieg in den vergangenen Wochen von unter 14 US-Dollar auf 20,85 US-Dollar und erreichte ein klares Widerstandsniveau. Zugleich zeigen die Commercials eine sehr große Netto-Short-Position. Produzenten sichern bei stark steigenden Preisen künftige Verkaufspreise ab. Zusammen mit der saisonal schwächeren Phase bis Anfang nächsten Jahres spricht das für ein vorsichtigeres Bild bei der Aktie.

Charttechnik

Beim Zuckerpreis liegt der relevante Widerstand bei 20,85 US-Dollar. Der Anstieg von unter 14 US-Dollar bis an dieses Niveau fiel sehr dynamisch aus. Zusammen mit der großen Netto-Short-Position der Commercials spricht das dafür, dass die Aufwärtsbewegung beim Zuckerpreis vorerst ihr Hoch erreicht hat. Für die Südzucker-Aktie ist das wichtig, weil sie normalerweise dem Zuckerpreis folgt und nun bereits vorher fällt.

Martins Einschätzung

Die operative Verbesserung ist bei Südzucker deutlich, weil Umsatz und Ergebnis besser aussehen als im Vorjahr. Für die Aktie überwiegt aktuell trotzdem die Vorsicht: Der Zuckerpreis steht am Widerstand, die Commercials sind stark gegen fallende Preise abgesichert, und die saisonal schwächere Phase läuft bis Anfang nächsten Jahres.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Südzucker
SUEDZUCKER UNSP.ADR 1/2

Das könnte dich auch interessieren

Rüstungsaktie an der 900-Euro-Marke
Rheinmetall: Ich sehe 900 Euro als entscheidendgestern, 14:38 Uhr · onvista
Rheinmetall: Ich sehe 900 Euro als entscheidend
Speicherchip-Aktie mit starkem Cashflow
Micron: Hier liegen meine mittelfristigen Kursziele06. Okt. · onvista
Micron: Hier liegen meine mittelfristigen Kursziele
KI-Chips treiben weiter an
AMD bleibt klarer Wachstumswert - der Kurs hat noch Potenzial06. Okt. · onvista
AMD bleibt klarer Wachstumswert - der Kurs hat noch Potenzial
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannstgestern, 14:00 Uhr · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen