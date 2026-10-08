Frankfurt, 08. ⁠Okt (Reuters) - Südzucker hat trotz stagnierender Erlöse einen deutlichen Gewinnsprung erzielt. Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 auf 303 von 189 Millionen ‌Euro im Vorjahreszeitraum, wie der Mannheimer SDax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Usatz blieb in den sechs ⁠Monaten per ⁠Ende August mit 4,188 (Vorjahr: 4,199) Milliarden Euro nahezu unverändert. Im Segment Zucker halbierte sich der operative Verlust trotz niedrigerer Zuckerpreise und geringerer Absatzmengen nahezu auf 24 Millionen Euro. Der Konzern ‌vermarktet neben Zucker unter anderem auch ‌Glukosesirupe, Futtermittel, Stärke und Fruchtsaftkonzentrate.

"Wir arbeiten in der gesamten Gruppe intensiv daran, unsere Effizienz zu steigern ⁠und Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu senken", ‌erklärte Vorstandschef Niels Pörksen. ⁠Südzucker bestätigte seine Ende September angehobene Prognose für das am 28. Februar 2027 endende Geschäftsjahr. Der Konzern erwartet einen Umsatz von 8,3 ‌bis 8,7 Milliarden ⁠Euro sowie ein Ebitda zwischen ⁠540 und 680 Millionen Euro. Die Ernteaussichten belasten jedoch das Geschäft: Südzucker rechnet wegen anhaltender Hitze und Dürre insbesondere in Süddeutschland und Frankreich mit einer deutlich geringeren Zuckerproduktionsmenge als im Vorjahr. Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbefall trübten zudem die Ertragsaussichten.

(Bericht von Philipp Krach, redigiert von Elke Ahlswede. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)