TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:10 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz 12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 16:00 NLD: Aegon, außerordentliche Hauptversmmlung 17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call Q3/26 17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 9/26 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Verbio, Kapitalmarkttag KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (vorab) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2026 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: Großhandel, Umsatz SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung 11:30 DEU: Pressegespräch Crédit Agricole zu neuem Angebot für Privatkunden in Deutschland u.a. mit Crédit-Agricole-CEO Olivier Gavalda und Deutschland-Chef Frank Schönherr 12:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) 12:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Premierministers des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Andrew Burnham DEU: Creditreform-Studie: Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Herbst 2026 EUR/CHN: EU-Handelskommissar Sefcovic reist zu Verhandlungen nach Peking LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Haushalt EUR: Informelles Treffen der Entwicklungsminister der EU-Staaten EUR: Treffen der Euro-Gruppe

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