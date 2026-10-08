TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Oktober 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Oktober

   
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 AUT: OMV, Q3 Trading Update
07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen
USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude, August 2026
08:00 DEU: Inlandstourismus, August 2026
08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2026
10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26
16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26 (vorab)

SONSTIGE TERMINE
DEU: «Beiersdorf Connect 2026» unter dem Motto «Innovation Against All Odds - Make the Impossible Possible», Hamburg

10:00 DEU: Verhandlung gegen Meta wegen Schadensersatz durch das sogenannte «Scraping», bei dem auf Facebook persönliche Nutzerdaten abgegriffen wurden

11:00 NOR: Bekanntgabe des Friedensnobelpreises

EUR/CHN: EU-Handelskommissar Sefcovic spricht mit China über Handelsstreit

LUX: Treffen der EU-Finanzminister

HINWEIS
KOR: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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