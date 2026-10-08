TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3 Trading Update 07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude, August 2026 08:00 DEU: Inlandstourismus, August 2026 08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2026 10:00 ITA: Industrieproduktion 8/26 16:00 USA: Universität of Michigan Index 10/26 (vorab) SONSTIGE TERMINE DEU: «Beiersdorf Connect 2026» unter dem Motto «Innovation Against All Odds - Make the Impossible Possible», Hamburg 10:00 DEU: Verhandlung gegen Meta wegen Schadensersatz durch das sogenannte «Scraping», bei dem auf Facebook persönliche Nutzerdaten abgegriffen wurden 11:00 NOR: Bekanntgabe des Friedensnobelpreises EUR/CHN: EU-Handelskommissar Sefcovic spricht mit China über Handelsstreit LUX: Treffen der EU-Finanzminister HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi