Taiwan Semi: Ich sehe den Rückgang als Chance

Was bewegt die Aktie?

Taiwan Semiconductor liefert sehr starke Umsatzzahlen, während die Aktie kurzfristig schwächer handelt. Der Septemberumsatz steigt gegenüber dem Vorjahr um knapp 55 Prozent auf 511 Milliarden Taiwan-Dollar. Damit erreicht das Unternehmen einen weiteren Rekordumsatz. Im gesamten dritten Quartal kommt Taiwan Semiconductor auf rund 1,5 Billionen Taiwan-Dollar Umsatz.

Der Kurs reagiert darauf zunächst mit Abgaben. Vorbörslich steht die Aktie bei 415 Euro und gibt rund 1,5 Prozent nach. In US-Dollar liegt der Kurs bei etwa 472 US-Dollar und damit ebenfalls im Minus. Der Rückgang läuft bereits den dritten Tag in Folge; an den ersten beiden Tagen fiel der Kurs unter erhöhtem Volumen.

Entscheidend ist jetzt die Bewertung. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 20,4. Damit handelt die Aktie rund zehn Prozent über ihrer durchschnittlichen Bewertung der vergangenen fünf Jahre. Für die nächsten Quartale wirken die Aussichten stärker als dieser Bewertungsaufschlag.

Ein Bewertungsbereich von 22 bis 23 beim Kurs/Gewinn-Verhältnis bleibt vertretbar. Daraus ergibt sich ein Zielbereich von 550 bis 560 US-Dollar. Die Aktie braucht dafür nach dem starken Lauf wieder Käufer auf aktuellen oder etwas tieferen Niveaus. Der Umsatztrend unterstützt dieses Szenario, während die kurzfristige Kursreaktion Verkäufe zeigt.

Für Anleger ist diese Mischung anspruchsvoll: starke Unternehmenszahlen treffen auf eine Aktie, die bereits höher bewertet ist als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Genau dadurch entsteht der Einstiegsbereich vor allem dann, wenn der Kurs weiter in Richtung 450 bis 430 US-Dollar zurückkommt.

Charttechnik

Charttechnisch bleibt ein Rücklauf an 440 US-Dollar der nächste mögliche Testbereich. Auch Kurse um 450 bis 430 US-Dollar passen in dieses Szenario. Aus der Bewegung zwischen rund 380 und 480 US-Dollar ergibt sich weiter ein Kursziel in Richtung 580 US-Dollar.

Martins Einschätzung

Die Taiwan-Semiconductor-Aktie bleibt eine der wichtigsten und interessantesten Aktien in diesem Bereich. Ein Rückgang in Richtung 440 US-Dollar oder in den Bereich 450 bis 430 US-Dollar wäre ein Einstiegsbereich. Bei 550 bis 560 US-Dollar liegt das Bewertungsziel; charttechnisch bleibt 580 US-Dollar das größere Kursziel. Gewinne mitzunehmen hat bei diesem Bild aktuell geringe Priorität, die Position bleibt im Portfolio.