TKMS soll vier weitere Fregatten für die Deutsche Marine bauen

Düsseldorf, ⁠08. Okt (Reuters) - Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am Donnerstag die Beschaffung von vier weiteren Fregatten der

Thyssenkrupp-Rüstungstochter ‌TKMS gebilligt. Die Entscheidung für die Fregatten des Typs MEKO A-200 ⁠DEU ⁠sei ein starkes Vertrauenssignal, sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard. TKMS habe gemeinsam mit seinen Partnern die Voraussetzungen für

eine schnelle Serienfertigung geschaffen. Mit ‌den bereits zuvor in ‌Auftrag gegebenen vier Fregatten handele es sich um den größten Überwasser-Auftrag in ⁠der Geschichte von TKMS. Die erste ‌Fregatte werde wie ⁠geplant Ende 2029 an die Deutsche Marine übergeben. Die Erweiterung auf nun acht Fregatten schaffe ‌die Voraussetzung ⁠für eine langfristige Serienfertigung ⁠auf deutschen Werften. TKMS setze auch bei der Folgebeschaffung auf eine breite Beteiligung der deutschen maritimen Industrie.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)