Tote und Stromausfälle nach russischen Angriffen in Kiew

dpa-AFX · Uhr
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KIEW (dpa-AFX) - Infolge russischer Drohnenangriffe sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 19 seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. 13 von ihnen wurden demnach in Krankenhäuser eingeliefert.

Am Abend kam es dem Energieministerium zufolge wegen der Drohnenattacken zu Ausfällen von Teilen des Stromnetzes der Hauptstadt. Kurzzeitig fiel die U-Bahn der Dreimillionenstadt wegen eines Spannungsabfalls aus. Im Westteil der Metropole kam es dem örtlichen Versorgungsunternehmen nach zu Problemen bei der Wasserversorgung. Für den Freitag wurden bereits stundenweise Stromsperren angekündigt.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/he

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