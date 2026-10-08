Trading-Chance T-Bond: 77 Prozent Trefferquote

Good to know about: T-Bond

Ein US-Treasury Bond, auch bekannt als T-Bond, ist eine von der US-amerikanischen Regierung ausgegebene, langlaufende Staatsanleihe mit einer ursprünglichen Fälligkeit von 20 bis 30 Jahren. Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten nutzt diese Wertpapiere zur Erfüllung laufender Zahlungsverpflichtungen und zur Finanzierung des nationalen Haushaltsdefizits. Aufgrund der wirtschaftlichen und militärischen Stärke der USA gelten diese Papiere am globalen Finanzmarkt als weitgehend risikofreie Kapitalanlage im Hinblick auf ein Ausfallrisiko, weshalb sie eine zentrale Benchmark für das weltweite Zinssystem darstellen.

Die Eigentümerstruktur dieser Anleihen verteilt sich auf eine Vielzahl nationaler und internationaler Akteure. Innerhalb der USA zählen die Federal Reserve (die amerikanische Notenbank) sowie US-amerikanische Investmentfonds, Rentenkassen, Lebensversicherungen und Banken zu den größten Haltern. Auf internationaler Ebene nehmen ausländische Zentralbanken und Staatsfonds die bedeutendste Rolle ein. Zu den größten ausländischen Gläubigern der US-Staatsverschuldung gehören seit vielen Jahren Japan und China, gefolgt von Finanzzentren und Industrienationen wie dem Vereinigten Königreich, Belgien, Luxemburg sowie den Cayman Islands, wo vor allem internationale Hedgefonds und Investmentgesellschaften ihren Sitz haben.

Die Preisfindung und die Entwicklung der Erträge dieser Wertpapiere hängen von mehreren fundamentalen Einflussfaktoren ab:

·Leitzinspolitik der Federal Reserve: Erwartungen bezüglich künftiger Zinsentscheidungen steuern die Attraktivität festverzinslicher Papiere.

·Inflation und Inflationserwartungen: Da Inflation den realen Wert zukünftiger Kuponzahlungen entwertet, fordern Investoren bei steigenden Preisen höhere Erträge.

·Konjunkturentwicklung und Wirtschaftswachstum: In Phasen starker wirtschaftlicher Expansion steigen die Zinsen meist, während in Rezessionszeiten verstärkt Sicherheit gesucht wird.

·Angebot und Nachfrage / Budgetdefizite: Höhere Emissionen zur Schuldenfinanzierung erhöhen das Angebot auf dem Markt und können Druck auf die Kurse ausüben.

·Geopolitische Lage ("Safe Haven Effect"): In Krisenzeiten flieht globales Kapital bevorzugt in US-Staatsanleihen, was die Nachfrage schlagartig erhöht.

Zwischen den Kursen der Anleihen und ihren effektiven Renditen besteht eine strikte, mathematisch begründete inverse Beziehung. Wenn die Marktzinsen steigen, verlieren bereits ausgegebene Papiere mit niedrigerem Kupon an Attraktivität; ihr Kurs sinkt so weit, bis ihre effektive Verzinsung das aktuelle Marktniveau erreicht. Umgekehrt steigt der Kurs älterer Papiere mit höherer Verzinsung, wenn das allgemeine Zinsniveau fällt.

Für Anleger und Händler ist bei langlaufenden Papieren zudem das Konzept der Duration entscheidend. Die Duration misst die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer und gibt die Sensitivität des Anleihekurses gegenüber Zinsänderungen an. Aufgrund ihrer langen Restlaufzeit reagieren Zinspapiere am langen Ende des Marktes besonders sensitiv: Schon kleine Schwankungen des Zinsniveaus führen zu spürbaren Kursausfeilungen, was sie sowohl für zur Absicherung als auch für spekulative Strategien hochinteressant macht.

DAS steckt fundamental hinter unserem saisonalen Muster

Die regelmäßige saisonale Schwächephase von US-Treasury Bonds zwischen etwa dem 5. und 23. Oktober lässt sich auf das Zusammenspiel mehrerer struktureller, steuerlicher und auktionsbezogener Faktoren am US-Anleihemarkt zurückführen:

1. Druck durch die Oktober-Auktionswelle (Supply Pressure)

Das US-Finanzministerium platziert Anfang Oktober traditionell eine hohe Tranche neuer Langläufer-Schuldverschreibungen am Markt. Typischerweise finden direkt in den ersten zwei Oktoberwochen die Auktionen für 3-jährige, 10-jährige und 30-jährige Papiere statt.

·Concession Pricing: Um dieses massive Neuemissionsvolumen im Markt unterzubringen, verlangen institutionelle Käufer und Primary Dealer einen Zinsaufschlag (sogenannte Auction Concession).

·Kurseffekte: Die Händler drücken vor und während dieser Auktionsphase gezielt die Notierungen bestehender Papiere am Sekundärmarkt, um eine höhere Rendite bei der Auktion durchzusetzen und Risikopuffer aufzubauen. Erst nach Abschluss und Abwicklung dieser Großauktionen Mitte bis Ende Oktober lässt der unmittelbare Angebotsdruck nach.

2. Steuertermine und Liquiditätsabzug (US-TGA & Corporate Tax Schedule)

Im September und Oktober greifen spezifische Fristen des US-Steuersystems, die dem Finanzmarkt dem System Liquidität entziehen:

·Mitte September steht der wichtige Termin für geschätzte Unternehmenssteuern (Corporate Estimated Tax) an.

·Mitte Oktober folgt die finale Frist für verlängerte Steuererklärungen (Extended Tax Filing Deadline).

·Das Finanzministerium saugt in diesem Zeitraum massive Mittel aus dem Bankensystem ab und füllt sein Konto bei der Federal Reserve (das Treasury General Account oder TGA) auf. Dieser vorübergehende Entzug von Reserven verringert die überschüssige Liquidität institutioneller Investoren, was die Kaufneigung bei langlaufenden Zinspapieren dämpft und die Renditen nach oben treibt.

3. Neugewichtung von Portfolios und Vorbereitung auf das Q4 Refunding

Anfang Oktober beginnt das vierte Quartal des Kalenderjahres. Zu diesem Zeitpunkt finden bei vielen US-Pensionskassen und Fondshäusern strategische Rebalancings statt:

·Investoren nehmen Vorbereitungen für das Ende Oktober / Anfang November anstehende Quarterly Refunding Statement der US-Regierung vor, bei dem der Platzierungsbedarf für das Folgequartal angekündigt wird.

·Aus Sorge vor steigenden Emissionsvolumina im Winter agieren große Akteure im Oktober zunächst zurückhaltend auf der Käuferseite.

4. Wechselwirkung mit dem Aktienmarkt (Earnings Season)

Mitte Oktober startet in den USA die Berichtssaison (Earnings Season) der S&P-500-Konzerne. In den zwei bis drei Wochen davor schichten institutionelle Anleger Häufig Risikokapital um oder sichern Bestände ab, was zu vorübergehenden Verschiebungseffekten zwischen Assetklassen führt und die Nachfrage am Rentenmarkt ausbremst.

Zusammenspiel von Rendite und Kurs

Die Schwäche schlägt sich in der bekannten inversen Mechanik nieder: Steigen die Marktzinsen durch das hohe Auktionsangebot und die verringerte Liquidität leicht an, müssen die Kurse der bereits gehandelten Wertpapiere sinken, damit deren effektive Verzinsung mit den Konditionen der Neuemissionen schritthält. Da langlaufende Laufzeiten eine hohe Duration aufweisen, führen selbst moderate Zinsaufschläge in diesem Oktober-Fenster zu deutlichen Kursabschlägen.

77% Trefferquote für T-Bond Short vom 5. bis 23. Oktober

Anleihen lassen sich aufgrund der stabilen fundamentalen Prozesse ausgezeichnet saisonal traden. Auch bei diesem Setup zeigt sich dies in einer extrem stetigen Equity-Kurve, die zurück reicht bis ins Jahr 1990. Bedenken Sie dabei, dass hier keinerlei zusätzliche Filter zum Einsatz kommen á la „der Kurs muss über…xy ansteigen“. Ganz stupide steigt man jedes jahr am 5.10. ein und am 23.10. aus. Fällt ein Datum in einem Jahr auf das Wochenende, so wird die Aktion zur regelkonformen Zeit (Einstiege zum Handelsbeginn, Ausstiege am Handelsende des Stichtags) am unmittelbar folgenden, tatsächlich stattfindenden Handelstag vollführt.

Der Profit-Factor von 5,31 macht die hohe Rentabilität dieser einfachen Strategie deutlich. Der durchschnittliche Gewinn pro Trade von 1,8 Punkten ist für weniger als drei Wochen ausgesprochen hoch.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein kurzfristiges Swing-Trading-Setup, das seines Gleichen sucht. Wir haben ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht, die wir nachfolgend vorstellen. Es sei auch hier abermals betont, dass einfache Setups, wie dieses, stabile Gewinnvorteile über Dekaden haben, eben weil es einen fundamentalen Basiseffekt gibt. Doch um Glück und Pech (die Zufallskomponente) gegen Null zu drücken, braucht es massenhaft Wiederholungen. Es ist also elementar, diesen Trade nicht nur einmalig, sondern dutzendfach zu machen, um den statistischen Erwartungswert zu treffen.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf den T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 112,521 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 102,15 Zählern entspricht das einem Hebel von 9,95. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM6U7G.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 112

Unterstützungen: 100

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf den T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PM6U7G ISIN DE000PM6U7G9 Basispreis 112,521 K.O.-Schwelle 112,521 Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 9,95 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.