Trump droht Iran. Öl und Renditen ziehen an, mit Tech unter Druck.

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Die Wall Street steht erneut unter Druck. Auslöser ist vor allem die neue Eskalation rund um Iran. Präsident Trump erklärte, ein Deal mit Teheran sei derzeit „nicht wirklich etwas“, das er wolle, während das Pentagon Optionen für eine mögliche Wiederaufnahme größerer Militärschläge vorbereitet. Brent steigt auf rund 105 US-Dollar, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen nähert sich erneut mit 5,35 Prozent den höchsten Ständen seit 2002. Damit bleibt genau der Mix problematisch, der die Wall Street seit Wochen beschäftigt: Steigende Energiepreise, Inflationsrisiken und hohe Finanzierungskosten. Gleichzeitig läuft der KI-Investitionsboom weiter. Taiwan Semiconductor meldet für Q3 ein Umsatzplus von 50 Prozent, während Samsung Electronics einen gewaltigen Gewinnsprung verzeichnet, auch wenn die vorläufigen Zahlen leicht hinter den hohen Erwartungen bleiben. Auffällig bleibt zudem die immer größere Verschuldung zur Finanzierung des KI-Ausbaus: OpenAI, Oracle und SpaceX arbeiten an milliardenschweren Finanzierungen für Chips und Rechenzentren. Bei den Einzelwerten hebt Goldman Sachs Palantir auf „Buy“ und setzt ein Kursziel von 230 US-Dollar.



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