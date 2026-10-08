Ukraine: 33 Tote bei russischem Angriff auf Kramatorsk

Kiew, 08. ⁠Okt (Reuters) - Bei einem russischen Bombenangriff auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 33 Menschen getötet worden. 18 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. ‌Der Angriff traf eine Straße in der frontnahen Stadt, auf der zu diesem Zeitpunkt zwei Linienbusse unterwegs waren. Der ukrainische Präsident ⁠Wolodymyr Selenskyj ⁠sprach von einer Bushaltestelle. Bilder der Polizei zeigten Trümmer und Leichen auf der Straße sowie das ausgebrannte Wrack eines Busses. Eine Stellungnahme aus Moskau lag zunächst nicht vor. Russland bestreitet, gezielt Zivilisten zu beschießen.

"Für die Russen ist ein Bus ‌mit Fahrgästen ein lohnendes Ziel, weil sie ‌mit einem einzigen Angriff so viele Menschen wie möglich töten können", schrieb der zuständige Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf dem Messengerdienst ⁠Telegram. Er ordnete an, den öffentlichen Nahverkehr in Kramatorsk und im ‌ebenfalls umkämpften Slowjansk vorläufig einzustellen, ⁠um das Leben der Bürger nicht zu gefährden. Die strategisch wichtigen Städte Kramatorsk und Slowjansk gehören zum sogenannten Festungsgürtel der Ukraine, der das Rückgrat der Verteidigung in der ‌Region Donezk bildet. Den ⁠dortigen Behörden zufolge hat Russland seine ⁠Angriffe auf mehrere Städte in dem Gebiet intensiviert. Russland fordert von der Ukraine die Abtretung der gesamten Region Donezk.

Auch in anderen Landesteilen gab es erneute Luftangriffe. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew starben nach Angaben des Bürgermeisters Witali Klitschko drei Menschen. Weitere 14 Menschen seien verletzt worden. Bereits am Mittwoch waren bei Angriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine Dutzende Menschen getötet ⁠worden.

(Bericht von Dan Peleschuk, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)