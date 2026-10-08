USA schließen Microsoft von Programm für Aufenthaltsgenehmigungen aus

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - Die US-Regierung will Microsoft die Einstellung ausländischer Arbeitskräfte erschweren. Vizepräsident JD Vance kündigte am Donnerstag an, der Softwarekonzern werde wegen mutmaßlichen Missbrauchs aus dem sogenannten Perm-Programm ausgeschlossen. Über das "Program Electronic Review Management" können Unternehmen ausländische Arbeitnehmer unbefristet einstellen und ihnen zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung verhelfen. "Die Botschaft an Microsoft ist: Ihr müsst mehr Amerikaner einstellen", betonte Vance. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
US-Arbeitsminister Keith Sonderling ergänzte, dass auch andere Technologiekonzerne von dem Programm ausgeschlossen worden seien, darunter der Photoshop-Anbieter Adobe und der französische IT-Dienstleister Capgemini. Darüber hinaus ermittele sein Ministerium gegen neun renommierte Universitäten wie Harvard, Yale und Stanford. Sie stünden in dem Verdacht, ausländische Studenten über spezielle Ausbildungs- und Forschungsvisa ins Land zu holen, um das US-Lohnniveau zu drücken. Einigen Universitäten wurden den Angaben zufolge bereits Vorladungen zugestellt.
(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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