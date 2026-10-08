USA schließen Microsoft von Programm für Aufenthaltsgenehmigungen aus

Frankfurt, ⁠08. Okt (Reuters) - Die US-Regierung will Microsoft die Einstellung ausländischer Arbeitskräfte erschweren. Vizepräsident JD Vance kündigte am Donnerstag an, der ‌Softwarekonzern werde wegen mutmaßlichen Missbrauchs aus dem sogenannten Perm-Programm ausgeschlossen. Über das "Program Electronic ⁠Review ⁠Management" können Unternehmen ausländische Arbeitnehmer unbefristet einstellen und ihnen zu einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung verhelfen. "Die Botschaft an Microsoft ist: Ihr müsst mehr Amerikaner einstellen", betonte ‌Vance. Das Unternehmen war für ‌eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

US-Arbeitsminister Keith Sonderling ergänzte, dass auch andere Technologiekonzerne ⁠von dem Programm ausgeschlossen worden seien, darunter ‌der Photoshop-Anbieter Adobe ⁠und der französische IT-Dienstleister Capgemini. Darüber hinaus ermittele sein Ministerium gegen neun renommierte Universitäten wie Harvard, Yale und ‌Stanford. Sie ⁠stünden in dem Verdacht, ausländische ⁠Studenten über spezielle Ausbildungs- und Forschungsvisa ins Land zu holen, um das US-Lohnniveau zu drücken. Einigen Universitäten wurden den Angaben zufolge bereits Vorladungen zugestellt.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)