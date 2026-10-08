Das Wichtigste in Kürze 3,75 % Zinsen p. a. für die ersten sechs Monate ab Kontoeröffnung

Der Aktionszins gilt ohne Betragsgrenze, die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben

Kein zusätzliches Girokonto oder Depot erforderlich; das Guthaben bleibt täglich verfügbar

Wer aktuell nach einem neuen Tagesgeldkonto sucht, sollte einen Blick auf die Volkswagen Bank* werfen. Die Autobank hat ihren Aktionszins angehoben und bietet Neukunden derzeit 3,75 % Zinsen pro Jahr für sechs Monate.

Interessant ist dabei nicht nur die Höhe des Zinssatzes. Anders als bei manchen Aktionsangeboten musst du weder ein Girokonto eröffnen noch ein Depot übertragen oder weitere Produkte abschließen. Das Tagesgeldkonto kann eigenständig genutzt werden.

3,75 % Zinsen für sechs Monate

Der Aktionszins gilt für sechs Monate ab Eröffnung des sogenannten Plus Konto TopZins*. Die Verzinsung beginnt ab dem ersten Cent und ist nicht auf einen bestimmten Anlagebetrag begrenzt.

Hinzu kommt die monatliche Zinsgutschrift. Gutgeschriebene Zinsen werden in den folgenden Monaten ebenfalls verzinst, wodurch ein kleiner Zinseszinseffekt entsteht. Über das Guthaben kannst du wie bei Tagesgeld üblich jederzeit verfügen.

Das Konto selbst wird kostenlos geführt. Für Auszahlungen benötigst du lediglich ein Referenzkonto auf deinen Namen – ein Girokonto bei der Volkswagen Bank ist dafür nicht notwendig.

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Wer bekommt den Aktionszins?

Das Angebot richtet sich an Neukunden. Als Neukunde für das Tagesgeld giltst du, wenn du in den zwölf Monaten vor der Antragstellung kein Tagesgeldkonto bei der Volkswagen Bank oder Audi Bank geführt hast.

Nach Ablauf der sechs Monate endet der Aktionszins. Anschließend wird das gesamte Guthaben mit dem dann gültigen regulären Zinssatz des Plus Kontos verzinst. Wer dauerhaft möglichst hohe Tagesgeldzinsen erhalten möchte, sollte die Konditionen deshalb spätestens zum Ende des Aktionszeitraums erneut vergleichen.

Auch bei hohen Einlagen solltest du die Einlagensicherung beachten: Gesetzlich geschützt sind grundsätzlich bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank.

Fazit: Starkes Angebot ohne Produktbindung

3,75 % Zinsen für sechs Monate sind für ein täglich verfügbares Tagesgeldkonto derzeit eine interessante Kondition. Positiv ist vor allem, dass die VW Bank* den Aktionszins nicht an ein Girokonto, Depot oder eine andere Produktnutzung knüpft.

Wer ohnehin einen Platz für seine kurzfristigen Rücklagen sucht und die Neukundenbedingungen erfüllt, findet hier deshalb ein unkompliziertes Angebot. Nach den sechs Monaten solltest du allerdings prüfen, ob der dann geltende Standardzins weiterhin konkurrenzfähig ist.