08. ⁠Okt (Reuters) - Die Kaffeehauskette Starbucks hat einem Zeitungsbericht zufolge eine Übernahme der US-Schnellrestaurantkette Chipotle Mexican Grill geprüft. Starbucks habe in den vergangenen ‌Monaten mit Beratern an einem Übernahmeangebot gearbeitet, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung ⁠auf ⁠Insider. Für Starbucks-Chef Brian Niccol wäre dies eine Rückkehr zu der Burrito-Kette, die er vor seinem Wechsel zu dem Kaffee-Riesen vor zwei Jahren geleitet hatte. ‌Stellungnahmen der beiden Unternehmen lagen ‌zunächst nicht vor.

Chipotle kommt auf eine Marktkapitalisierung von fast 39 Milliarden Dollar, Starbucks von ⁠etwa 107 Milliarden Dollar. Ende vergangenen Jahres ‌verfügte Chipotle über fast ⁠4000 Restaurants in den USA und etwa 100 internationale Chipotle-Gaststätten. Starbucks betreibt weltweit rund 40.000 Filialen, davon etwa ‌18.000 in Nordamerika.

An ⁠der Börse sorgte die ⁠Nachricht für einen Kurssprung der Aktien von Chipotle um rund sechs Prozent. Die Papiere von Starbucks gaben dagegen um etwa drei Prozent nach.

(Bericht von Neil J Kanatt, geschrieben von Ralf Banser, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)