Abu Dhabi Projects and Infrastructure Centre und PATRIZIA unterzeichnen Infrastruktur-Partnerschaft



EQS-Media / 09.10.2026 / 13:49 CET/CEST



Vereinbarung schafft Rahmen für gemeinsame Investitionen in Infrastruktur und Umsetzung von Projekten in Abu Dhabi

Partner prüfen die Beteiligung von privatem Kapital, gegenseitigen Wissensaustausch sowie Investitionsmöglichkeiten

Partnerschaft knüpft an die ADIS-Roadshow (Abu Dhabi Infrastructure Summit) an und unterstützt das umfassende Investitionsprogramm sowie die internationale Vernetzung Abu Dhabis

Kooperation baut auf dem 15-jährigem Engagement von PATRIZIA in der Region mit eigener Niederlassung in Abhu Dhabi auf

Abu Dhabi, 09. Oktober 2026. Das Abu Dhabi Projects and Infrastructure Centre (ADPIC) und PATRIZIA, ein führender Investmentmanager für Real Assets, haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um ihre Zusammenarbeit im Bereich Infrastruktur-Investitionen und Projektentwicklung im Emirat Abu Dhabi zu vertiefen. PATRIZIA bringt dabei umfassende Expertise für Investments in Real Assets in die Partnerschaft ein.

Die strategische Kooperation wurde im Rahmen der internationalen Roadshow des Abu Dhabi Infrastructure Summit (ADIS) auf der EXPO REAL 2026 in München von Seiner Exzellenz Ing. Maysarah Mahmoud Salim Eid, Generaldirektor des ADPIC, und Hassan Awada, Senior Executive Officer für die MENA-Region bei PATRIZIA, unterzeichnet.

ADPIC nimmt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Investitionsprogramms von Abu Dhabi ein und koordiniert Planung, Steuerung und Umsetzung von rund 500 Projekten mit einem Gesamtvolumen von mehr als 200 Milliarden Dirham (rund 56 Milliarden US Dollar). Das Programm umfasst die Bereiche Wohnen, Verkehr, Kultur, Bildung, soziale Infrastruktur sowie übergreifende städtische Infrastruktursysteme. Ziel ist es, das langfristige Wachstum, Lebensqualität und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit von Abu Dhabi zu stärken.

Die Vereinbarung unterstützt das übergeordnete Ziel der ADIS International Roadshow, Abu Dhabis Infrastruktur-Ökosystem mit internationalen Partnern zu vernetzen und die Zusammenarbeit mit Deutschland und Europa zu vertiefen. Die Partnerschaft schafft einen Rahmen für den Wissensaustausch zwischen PATRIZIA und ADPIC und für gemeinsame Konzepte, wie privates Kapital zur Umsetzung von Infrastrukturprojekten und langfristigen Wertschöpfung beitragen kann. Dazu gehören der Dialog über Strukturen öffentlich-privater Partnerschaften, internationale Best-Practice-Beispiele bei der Infrastrukturfinanzierung und Projektumsetzung sowie die Bewertung von Möglichkeiten für Investments und Co-Investments im Rahmen des Investitionsprogramms von Abu Dhabi.

Die beiden Organisationen werden zudem bei Marktanalysen, Benchmarking und technischen Studien im Zusammenhang mit Infrastrukturinvestitionen und in der Projektumsetzung zusammenarbeiten. Die Partner wollen gemeinsam daran arbeiten, eine stärkere internationale Beteiligung, den Wissensaustausch und den Zugang zu Fachkompetenzen im gesamten Ökosystem von Abu Dhabi zu fördern.

I. E. Ing. Maysarah Mahmoud Salim Eid, Generaldirektor von ADPIC, sagt: „Für die Umsetzung des Infrastrukturprogramm von Abu Dhabi brauchen wir Partner, die sich durch internationale Kompetenz, Marktkenntnisse und ein langfristiges Engagement auszeichnen. Gemeinsam mit PATRIZIA wollen wir prüfen, wie wir diese Expertise nutzen können, um die Beteiligung des Privatsektors zu fördern, Projekte erfolgreich umzusetzen und langfristige Werte zu schaffen. Genau diese Art der praktischen internationalen Zusammenarbeit soll die ADIS International Roadshow vorantreiben.“

PATRIZIA arbeitet seit 15 Jahren mit institutionellen Investoren und Partnern in Abu Dhabi zusammen und hat langfristige Beziehungen im gesamten Emirat aufgebaut. Mit der Anfang 2025 eröffneten Niederlassung im Abu Dhabi Global Market (ADGM) hat PATRIZIA sein Engagement vor Ort weiter ausgebaut. Die dauerhafte Präsenz stärkt die Zusammenarbeit mit regionalen Investoren und Partnern und erleichtert den Zugang zur internationalen Plattform für Real-Assets-Investments von PATRIZIA.

Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, erklärt: „Abu Dhabi hat sich als wichtiges Zentrum für langfristige Investitionen und Infrastrukturentwicklung etabliert. Seit 15 Jahren arbeiten unsere Teams mit Kunden und Partnern im Emirat zusammen. Unsere Entscheidung, eine Niederlassung vor Ort aufzubauen, spiegelt die Bedeutung wider, die diese Beziehung für uns hat. Wir erleben aus erster Hand, wie groß die Ambition Abu Dhabis ist und wie wichtig internationales Fachwissen und privates Kapital hierfür sind. Unsere Partnerschaft mit ADPIC bietet uns die Möglichkeit, unsere langjährige Erfahrung im Bereich Real Assets einzubringen und gleichzeitig unsere bestehenden Beziehungen in Abu Dhabi weiter zu vertiefen.“

Hassan Awada, Senior Executive Officer für die MENA-Region bei PATRIZIA, ergänzt: „Abu Dhabi entwickelt sich zu einem bedeutenden Markt für Infrastruktur- und Real-Asset-Investitionen. Grundlage dafür sind umfangreiche Infrastrukturvorhaben und ein klarer Fokus darauf, internationale Investitionen und Fachkompetenz zu gewinnen. Unsere Partnerschaft mit ADPIC bietet uns die Gelegenheit, diese Entwicklung eng zu begleiten und gemeinsam zu prüfen, wie die internationale Investmentexpertise von PATRIZIA die langfristigen Ambitionen des Emirats unterstützen kann.“

Die Vereinbarung steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie von PATRIZIA, ihre etablierte globale Plattform für Real Assets mit selektivem internationalem Wachstum in Märkten zu verstärken, in denen das Unternehmen über langjährige Kundenbeziehungen und einschlägige Investitionskompetenz verfügt.

PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets

PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den „DUEL“-Megatrends – Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben – und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von ungefähr 56 Mrd. EUR (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit.

PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation mehr als 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation

Kontakt:

Dr. Janina Rochell

Director Investor Relations

Phone:+49 69 643505-1229

Mobile: +49 151 64085881

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Schlagwort(e): Finanzen

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