AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials etwas erholt nach Empfehlung von RBC

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach deutlichen Kursverlusten der Aktien von Heidelberg Materials in den vergangenen vier Wochen haben diese am Freitag zu einer Erholung angesetzt. Auslöser für den Anstieg um 2,7 Prozent auf 143,60 Euro war eine Hochstung auf "Outperform" durch die Investmentbank RBC. Vom Zwischenhoch im September war der Kurs um fast 30 Prozent gefallen.

Auf den europäischen Märkten dürften sich die Preise vorteilhafter entwickelt haben, als die Kosten belastet hätten, argumentierte Analyst Anthony Codling von RBC mit Blick auf das dritte Quartal. Ähnliches gelte für den nordamerikanischen Markt. Am Markt fokussiere man nun auf Baugenehmigungen, neue Projekte und Infrastrukturmaßnahmen, die Zuversicht für 2027 begründen könnten.

Trotz der aktuellen Kursgewinne haben die Papiere 2026 immer noch fast 36 Prozent an Wert verloren./bek/mis

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