Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas erholt an der Hürde von 25.000-Punkten

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem schwachen Vortag hat sich der Dax am Freitag zum Handelsauftakt etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex gewann wenige Minuten nach dem Xetra-Start 0,78 Prozent auf 25.002 Punkte. Am Vortag war er gleich zu Beginn unter die runde Marke von 25.000 Punkten gefallen und bis zum Handelsende darunter geblieben. Dabei hatte er den tiefsten Stand seit Juli erreicht. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich aktuell ein Minus von 0,9 Prozent ab.

Laut dem Analysten Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades lautet die zentrale Frage für den Wochenabschluss, ob dem Dax die charttechnische Rettung über die 200-Tage-Linie gelinge oder sich die Abwärtsspirale aus historisch hohen Renditen und kletternden Energiekosten manifestiere. Die viel beachtete 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend verläuft derzeit bei 24.857 Punkten.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte am Freitag um 1,40 Prozent auf 29.919 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,7 Prozent ein.

Etwas Rückenwind kommt vor dem Wochenende vom Anleihemarkt, wo die Renditen leicht nachgaben. Am Ölmarkt ließ der Preisdruck ebenfalls nach. Ein Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich neuen US-Angriffen im Iran war dafür ausschlaggebend.

Thema bleibt ferner die ausgeprägte Schwäche von Techwerten in New York, die am Vortag unter einem Bericht der "Financial Times" gelitten hatten, wonach der auf das Jahr hochgerechnete Umsatz des KI-Konzerns OpenAI mit 50 Milliarden Dollar geringer ausfalle als zuvor signalisiert. Am Freitag hieß es aus Kreisen, der ChatGPT-Anbieter peile bis Ende 2026 einen Umsatz von mindestens 70 Milliarden Dollar an. Die Differenz egibt sich wohl aus Brutto- und Nettoberechnung des Umsatzes, unter dem Strich gab es also wenig Neues./ajx/mis

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