AKTIEN IM FOKUS: Konkurrenz von Spacex belastet Deutsche Telekom, T-Mobile US

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine sich verschärfende Wettbewerbslage in den USA hat am Freitag die Aktien von T-Mobile US und die des Mutterkonzerns Deutsche Telekom belastet. Während Letztere auf Tradegate mit minus fünf Prozent der größte vorbörsliche Verlierer im Dax waren, verloren T-Mobile US umgerechnet sieben Prozent im Vergleich zum Schlusskurs am Vortag an der Börse Nasdaq.

Ein Händler verwies zur Begründung für die Kursverluste auf einen Deal von SpaceX in den USA. Der Technologiekonzern von Elon Musk hat Lizenzen für ein Niedrigbandspektrum gekauft und will mit diesem und seinen Starlink-Satelliten zum Anbieter landesweiter Mobilfunkdienste werden. Mit diesem Szenario könne sich die Wettbewerbslage auf dem lukrativen US-Markt aus Sicht der alteingesessenen Anbieter verschärfen, so der Händler.

An der Nasdaq gerieten nicht nur die Papiere von T-Mobile US unter Druck. Anteilsscheine von AT&T büßten nachbörslich 6,6 Prozent ein und die von Verizon verloren 5,7 Prozent. Die Aktien von SpaceX gewannen dagegen am Freitagmorgen auf Tradegate gut 3 Prozent./bek/ajx/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
Deutsche Telekom
T-Mobile US
D
DAX
Verizon
AT&T

Das könnte dich auch interessieren

Autohersteller
OP Mobility-Kurseinbruch zieht Autozulieferer nach untengestern, 11:26 Uhr · dpa-AFX
OP Mobility-Kurseinbruch zieht Autozulieferer nach unten
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen