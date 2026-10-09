ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Rheinmetall auf 'Hold' und Ziel auf 1020 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1600 auf 1020 Euro gesenkt. Die mittelfristigen Wachstumsperspektiven des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers seien mit Unsicherheiten behaftet, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es benötige deutlich mehr Aufträge, um auch über 2030 hinaus für Wachstum zu sorgen. Der Kursrückgang seit Jahresbeginn könne dies teilweise eingepreist haben./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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