ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Deutsche Börse auf 313 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 313 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Herbst würden auf der Nordhalbkugel die Finanzmärkte volatiler, was für die europäischen Marktinfrastruktur-Unternehmen spreche, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Diese seien im Finanzsektor am robustesten aufgestellt und sollten gute bis sehr gute Quartalszahlen veröffentlichen. Bei der Deutschen Börse und Euronext rechnet Goy sogar mit Prognoseanhebungen. Eventuell wird auch die London Stock Exchange (LSE) die Jahresziele anheben. Bei der Euronext geht zusätzlich von einem weiteren Aktienrückkaufprogramm aus. Der paneuropäische Börsenbetreiber Euronext bleibt Goys Favorit - knapp vor den Eschbornern. Bei LSE rät er ebenso wie bei den anderen Werten zum Kauf, sieht aber die Debatte über Geschäftsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI) als anhaltenden Belastungsfaktor./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Bank
Deutsche Börse
Deutsche Börse ADR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen