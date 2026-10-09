ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vincorion auf 'Overweight' - Ziel 27 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach höheren Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Rüstungs- und Luftfahrttechnologieunternehmen habe zum zweiten Mal sei dem Börsengang im März die Zielvorgaben nach oben geschraubt, schrieb David H Perry in einer Studie am Freitag. Darauf habe er nun mit entsprechend höheren Schätzungen reagiert, die Annahmen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2030 seien im Mittel um fünf Prozent gestiegen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST

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