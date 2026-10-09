ANALYSE-FLASH: RBC hebt Heidelberg Materials auf 'Outperform' - Ziel gesenkt

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 217 auf 211 Euro gesenkt, die Aktie aber von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Im für die Baustoffhersteller schwierigen dritten Quartal hätten die Preise Mühe gehabt, mit der Kosteninflation Schritt zu halten, schrieb Anthony Codling in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dazu hätten die Auswirkungen der geopolitischen Unsicherheit auf die Nachfrage die Hoffnungen auf eine Erholung im Wohnungsbau gedämpft und die Wetterverhältnisse zusätzlich belastet. Einige Unternehmen hätten sich indes besser geschlagen als andere. Die hochgestufte Heidelberg-Materials-Aktie zählt Codling neben CRH und Kingspan zu seinen Top-Werten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:43 / EDT

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